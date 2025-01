presidente dos estados unidos Donald Trump Na quinta-feira, ele disse que seu governo apelará da decisão de um juiz de bloquear temporariamente uma ordem executiva que restringe a cidadania por nascimento.

“Obviamente vamos apelar”, disse Trump aos repórteres no Salão Oval quando questionado sobre a decisão do juiz distrital do estado de Washington John Coughenourque disse que a ordem do presidente era “claramente inconstitucional”.