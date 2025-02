Trump diz que assumiria posições difíceis em Gaza no sábado

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump Ele disse na sexta -feira que assumiria uma posição difícil no sábado em LaçoO enclave palestino para o qual ele propôs uma aquisição dos EUA e onde um frágil cessar-fogo entre Israel E os lutadores palestinos do Hamas estão em seu lugar.

Trump: os europeus estão perdendo sua liberdade de expressão

Trump disse na sexta -feira que os europeus estão perdendo sua liberdade de expressão, horas após o vice -presidente JD Vance acusado de políticos europeus de censurar a liberdade de expressão.

O discurso de Vance no Conferência de Segurança de Munique Ele foi bem recebido, disse Trump a jornalistas no Salão Oval.

O discurso do vice -presidente causou críticas imediatas em Europa. Um repórter da Reuters em uma das salas laterais no Conferência de Munique Onde o discurso de Vance poderia ouvir mais delegados, as pessoas pareciam atordoadas e não aplaudiram.