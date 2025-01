Trump diz que pode considerar reunir-se com a Organização Mundial da Saúde.

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump Afirmou no sábado que pode considerar ingressar na Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Saí da Organização Mundial da Saúde, onde pagamos US$ 500 milhões por ano, e a China pagou US$ 39 milhões aqui, apesar de uma população muito maior… mas talvez devêssemos considerar fazê-lo novamente”, disse Trump em ‘Não, há impostos no Tips Rally em Las Vegas.

Depois de Trump ter tomado posse para um segundo mandato na segunda-feira, ele assinou uma ordem executiva para retirar os Estados Unidos da OMS.

“A Saúde Mundial nos enganou. Todos eles roubaram os Estados Unidos, e é isso. Isso não vai acontecer mais”, disse Trump aos repórteres na segunda-feira, enquanto eles assinavam as ordens executivas. Ele disse que os Estados Unidos pagaram US$ 500 milhões à agência da ONU. “Pareceu-me um pouco injusto, então não foi esse o motivo, mas desisti… A China paga 39 milhões de dólares e nós pagamos 500 milhões de dólares, e a China é um país maior.”

Voltando ao plano do príncipe herdeiro saudita Mohammed Bin Salman de expandir os investimentos e o comércio com os EUA em 600 mil milhões de dólares ao longo dos próximos quatro anos, Trump disse que pediria aos sauditas mais investimentos.

“Acho que eles vão ganhar um trilhão. Vou pedir a você que ganhe 1 trilhão. O que diabos significa dinheiro? Nada. Você sabe, onde eles ganharam dinheiro com ouro líquido? Muito líquido ouro”, disse ele.

Durante o seu primeiro mandato (2017-2021), Trump fez a sua primeira viagem ao exterior à Arábia Saudita, refletindo laços bilaterais calorosos. Anteriormente, ele disse aos repórteres que repetiria a visita ao reino se este concordasse em comprar até US$ 500 bilhões em produtos americanos.