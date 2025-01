Trump diz que usará “força económica” contra o Canadá; Trudeau reage | Notícias do mundo

Washington (Reuters) – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que usará a “força econômica” para tornar o Canadá parte dos Estados Unidos, um comentário que provocou forte reação do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

“Não”, disse Trump aos jornalistas em Mar-a-Lago, Florida, quando questionado se está a considerar usar a força militar para anexar e adquirir o Canadá. Nas últimas semanas, Trump declarou que deseja que o Canadá faça parte dos Estados Unidos e de seu 51º estado. Ele zombou frequentemente de Trudeau como governador do Canadá.

“(Vou usar) a força econômica porque o Canadá e os Estados Unidos, isso seria realmente algo importante. Se nos livrarmos dessa linha traçada artificialmente e vermos como ela é, também seria muito melhor para a segurança nacional. Não se esqueçam, basicamente protegemos o Canadá”, disse Trump.

Trudeau, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro do Canadá um dia antes, respondeu duramente nas redes sociais. “Não há a menor chance de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos”, disse ele em um post no X.

“Os trabalhadores e as comunidades dos nossos dois países beneficiam de serem os maiores parceiros comerciais e de segurança um do outro”, disse Trudeau.

Trump disse que ama o povo do Canadá, mas os Estados Unidos não podem mais apoiar financeiramente o Canadá.

“Eu amo o povo canadense, eles são ótimos. Mas estamos a gastar centenas de milhares de milhões por ano para protegê-lo. Estamos gastando centenas de bilhões por ano para cuidar do Canadá. Perdemos em défices comerciais, estamos a perder enormemente – não precisamos dos vossos carros. Você sabe, eles fabricam 20% dos nossos carros. Nós não precisamos disso. “Prefiro fazê-los em Detroit”, disse ele.

“Não precisamos dos carros; Não precisamos da sua madeira. Temos enormes campos de madeira. Não precisamos da sua madeira. Temos que remover as restrições porque há pessoas estúpidas que as impõem, mas posso fazê-lo com uma ordem executiva. Não precisamos de nada que eles tenham. Não precisamos dos seus produtos lácteos, temos mais do que eles. “Não precisamos de nada”, disse ele.

“Então porque é que estamos a perder 200 mil milhões de dólares por ano ou mais para proteger o Canadá? E eu disse a ele que, quando liguei para ele, Governador Trudeau, eu disse, escute, o que aconteceria se não subsidiássemos?… É isso que temos, temos o direito de não ajudá-los com suas finanças dificuldades porque também devemos 36 mil milhões de dólares. Vamos começar a retirá-lo muito rapidamente, mas poderemos fazê-lo graças à energia e outras coisas. Mas por que apoiamos um país com mais 200 mil milhões de dólares por ano? disse.

“Nossos militares estão à sua disposição, todas essas outras coisas. Eles deveriam ser um estado. Foi por isso que contei ao Trudeau quando ele veio. Eu disse o que aconteceria se não fizéssemos isso. Ele disse que o Canadá se dissolveria. O Canadá não poderia funcionar se não tirássemos 20% do nosso mercado automóvel.

“Mais uma vez eles nos enviam centenas de milhares de carros. Eles ganham muito dinheiro com isso. Eles nos enviam muitas outras coisas que não precisamos. Não precisamos dos carros deles e não precisamos dos outros produtos. Não precisamos do seu leite. Temos muito leite; “Temos muito de tudo e não precisamos de nada disso”, disse Trump.

“Então eu disse, bem, por que fazemos isso? Ele disse que eu realmente não sei. Ele não conseguiu responder à pergunta, mas eu posso responder. Fazemo-lo por hábito e porque gostamos dos nossos vizinhos e temos sido bons vizinhos. Mas não podemos fazer isso para sempre e é uma quantia enorme de dinheiro. Por que deveríamos ter um défice de 200 mil milhões de dólares e acrescentar-lhe tantas outras coisas que lhes damos em termos de subsídios? disse.

“Eu disse que não há problema em tê-lo se você for um estado, mas se você for outro país, não queremos tê-lo. Também não vamos aceitar isso com a União Europeia. União Europeia, temos um défice comercial de 350 mil milhões de dólares. Não levam os nossos carros, não levam os nossos produtos agrícolas, não levam nada. E então também não vamos permitir isso com eles”, disse Trump.