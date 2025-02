Trump diz que Zelensky é um “ditador”: como o crack pode remodelar a guerra da Ucrânia: “Echo dos pontos de conversa da Rússia”

As relações entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deterioraram esta semana depois que os dois líderes se entregaram a uma guerra de palavras que podem atrapalhar os esforços para encerrar a guerra da Rússia-Ucrânia.

O presidente dos Estados Unidos chamou Zelensky de “um ditador sem eleições” depois que o presidente ucraniano disse que Trump viveu em um “espaço de desinformação” feito em russo. Trump também defendeu os Estados Unidos participando das conversas de paz que excluíram a Ucrânia e argumentaram que Zelensky “nunca deveria ter começado” guerra e que ele “poderia ter feito um acordo”.

O retorno entre os dois líderes é um desvio dos dois aliados firmes nos últimos anos, sob o antecessor de Trump, Joe Biden.

Rejeitar o sistema internacional de alianças Os Estados Unidos forneceram às equipes militares de Kiev para combater a guerra com a Rússia, além de usar seu peso político para defender a Ucrânia e isolar a Rússia no cenário mundial durante a presidência de Biden. Mas parece que o governo Trump começou a fazer um novo curso, que se estende à Rússia e pressionou um acordo de paz isolando Zelensky, pelo menos em conversas.

Trump chamou o presidente ucraniano de “um comediante modestamente de sucesso” que “convenceu os Estados Unidos da América a gastar US $ 350 bilhões, a entrar em uma guerra que não pôde ser vencida”. Ele disse que a única coisa que Zelensky “era boa era tocar Biden como violino, no que muitos na mídia americana chamavam de” programa notável “quase três anos após a guerra.

“A vez de Trump contra a Ucrânia não é apenas um show notável, já que os Estados Unidos mudam nos banheiros no meio de uma guerra. É um exemplo da surpreendente transformação de Trump da política externa dos Estados Unidos, pois os Estados Unidos se tornam uma nação que é Rejeitando o sistema internacional de alianças e amizades que foram construídas para defender a democracia e, como seu presidente busca acomodações com autoridades como Putin “, diz um Análise em CNN.

‘Fazendo os pontos de conversa da Rússia’ Trump está ecoando os pontos de conversa da Rússia e o presidente ucraniano, de acordo com um BBC relatório. O embaixador da Rússia no Reino Unido Andrei Kelin, sem surpresa, elogiou a nova abordagem do governo Trump.

“Pela primeira vez, notamos que eles (os Estados Unidos) não estão simplesmente dizendo que é propaganda russa e informações erradas. Eles ouviram e ouvirem o que estamos dizendo”, disse Kelin à BBC Newsnight.

A mudança na política externa dos Estados Unidos não surpreendeu muitos. Trump, disseram os observadores, fazem este curso há muito tempo. Os comentários estão alinhados com a visão da política externa “America First”.

$ 65,9B Assistência militar O apoio financeiro do governo Trump para a Ucrânia, sem a qual sua sobrevivência está realmente em dúvida, está em perigo, segundo relatos da mídia dos EUA. “, E de alguma forma que Zelensky está em um” trem de molho “. ela mesma foi reduzida, disse outra análise de CNN.

De acordo com Departamento de Estado dos Estados UnidosComo 20 de janeiro, quando o presidente Trump assumiu o cargo, os Estados Unidos haviam fornecido US $ 65,9 bilhões em assistência militar à Ucrânia desde que a Rússia lançou sua invasão premeditada, não provocada e brutal em grande escala da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e cerca de US $ 69,2 bilhões em assistência militar desde a invasão inicial da Rússia da Ucrânia em 2014.

Todos os olhos de Trump-Putin estão? As críticas de Trump a Zelenskyy ocorrem uma semana depois que ele e o presidente russo Vladimir Putin tiveram uma conversa telefônica. Altos funcionários de ambos os países fizeram conversas no início desta semana para discutir a melhoria dos laços, negociando o fim da guerra e potencialmente preparando uma reunião entre Trump e Putin após anos de relações congeladas.

Falando em seu resort Mar-A-Lago em Palm Beach no início desta semana, Trump disse que uma reunião “provavelmente” aconteceria antes do final do mês. Trump está falando tarde sobre seus laços com seu colega russo, alegando que a invasão da Ucrânia por Putin nunca teria ocorrido se estivesse no cargo em 2022.

Putin também disse que gostaria de encontrar Trump. “Gostaria de ter uma reunião, mas deve estar preparado para trazer resultados”, disse Putin na quarta -feira em comentários televisionados que acrescentaram que ele ficaria “satisfeito” quando conhecesse Trump, mas disse que Trump reconheceu que um acordo ucraniano poderia levar mais tempo do que eu esperava inicialmente.

Putin elogiou as conversas de terça -feira entre as autoridades russas e americanas seniores da capital saudita de Riad como “muito positiva” e coroou as queixas de Zelenskyy sobre a Ucrânia de que a Ucrânia ficou fora das conversas americanas da Rússia como “infundada”.

Dilema existencial para a Ucrânia Em 18 de fevereiro, a Rússia e os Estados Unidos fizeram suas primeiras conversas sobre como terminar o conflito de três anos. A Ucrânia e os governos europeus não foram convidados para conversas na Arábia Saudita, o que aumentou sua preocupação de que a Rússia e os Estados Unidos pudessem reduzir um acordo que ignora seus interesses vitais de segurança.

“O dilema existencial agora para a Ucrânia é se tem o luxo de escolher entre seu presidente em tempos de guerra e seu principal patrocinador militar, Estados Unidos. Também é intacto o suficiente? Nick Paton Walsh escreveu na CNN.

É provável que os comentários de Trump consolidem ainda mais a oposição aos seus planos de paz de longo prazo entre os europeus, a quem seu governo diz que eles devem ser responsáveis ​​por cumprir qualquer acordo futuro para interromper a luta, diz o jornalista Stephen Collinson.

“Trump parecia vago sobre como seria um acordo de paz na Ucrânia, sublinhando as impressões de que seu principal objetivo é um acordo de qualquer tipo, o que lhe permitiria reivindicar uma vitória política pessoal, mas que seus críticos temem ser capazes de promover o conflito futuro ” escrito CNN.

O que dizem os líderes europeus? A troca causou reações dos líderes mundiais, com o chanceler alemão Olaf Scholz chamando os comentários de Trump de “falsos e perigosos”. O primeiro -ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse a Zelensky em um telefonema hoje à noite que apoia o líder ucraniano, chamando de “perfeitamente razoável” para suspender as eleições em uma guerra.

O primeiro -ministro sueco, Ulf Kristerson, diz que a marca Zelensky de Trump é um “ditador” está “incorreto” e que ele é “escolhido democraticamente”.

O presidente francês Emmanuel Macron disse que a França e seus parceiros “estão próximos da Ucrânia” e assumirão cada responsabilidade de garantir paz e segurança na Europa.