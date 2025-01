Trump e o Federal Reserve arriscam uma onda de títulos de US$ 127 bilhões na América Latina

A bonança de vendas de dívida que fez com que os mutuários latino-americanos migrassem para os mercados globais ao ritmo mais rápido em três anos terminará em 2025.

Vendas recordes de títulos do governo, um grande número de tomadores de empréstimos pela primeira vez e uma recuperação nas transações corporativas na Argentina geraram US$ 127 bilhões em emissões no exterior no ano passado, um aumento de 42% em relação a 2023. Os maiores subscritores desses acordos prevêem um número semelhante, ou mesmo um pouco mais alto. número este ano.

No entanto, estão no caminho questões sobre o caminho da Reserva Federal no sentido de cortes nas taxas de juro, o regresso de Donald Trump à Casa Branca e preocupações sobre a economia da China. O aumento dos riscos políticos em países como o Brasil e a Colômbia, além de uma série de eleições, também poderá prejudicar a onda da dívida.

É uma litania de desafios partilhados pelos mercados emergentes. Mas as questões latino-americanas são mais sensíveis às perspectivas para a economia e as taxas dos EUA, disse Sergey Dergachev, chefe de dívida corporativa de mercados emergentes da Union Investment Privatfonds GmbH em Frankfurt.

“A América Latina continuará a emitir, mas será seletiva”, afirmou. A região “terá de navegar entre as novas políticas económicas e geopolíticas de Trump e a função de reacção da Reserva Federal. “O ambiente pode se tornar mais volátil.”

O grande factor é a rapidez com que a Reserva Federal irá baixar as taxas, com os traders recentemente a reduzirem as suas apostas para apenas dois cortes este ano. Estarão à procura de pistas sobre se as medidas planeadas pela administração Trump – desde tarifas a deportações em massa – irão alimentar a inflação, resultando em menos cortes e estreitando a janela para vendas de dívida.

Os investidores têm retirado o seu dinheiro da dívida dos mercados emergentes, com saídas de fundos de obrigações de mercados emergentes globais a totalizarem 24 mil milhões de dólares em 2024, de acordo com dados do EPFR compilados pelo Bank of America Corp.

É uma mudança em relação ao ano passado, quando a perspectiva do primeiro corte da Reserva Federal desde 2020 levou governos e empresas a testar os mercados, onde encontraram uma forte procura por parte de compradores cheios de dinheiro.

México e Brasil registraram acordos recordes em janeiro. As empresas que nunca tinham contraído empréstimos a nível internacional viram as suas ofertas sobrecarregadas. E os chamados investidores cruzados procuraram negócios na América Latina à medida que os spreads de crédito nos EUA diminuíam.

“Estamos com spreads historicamente baixos, mas estamos nos beneficiando do que está acontecendo nos Estados Unidos e do cruzamento para chegar a esse nível, não por nossos próprios méritos”, disse Lisandro Miguens, chefe de mercados de capitais de dívida da América Latina do JPMorgan Chase. & Co.

Tudo isso resultou no maior aumento de vendas desde 2021, um “ano fantástico”, disse Adrian Guzzoni, chefe de mercados de capitais de dívida para a América Latina do Citigroup Inc.

O Citi e o JPMorgan, que lideraram o negócio de subscrição da região no ano passado, ambos os volumes previstos em 2025 deverão estar aproximadamente em linha ou mesmo ligeiramente acima dos números do ano passado, embora provavelmente ainda abaixo dos 153 mil milhões de dólares registados em 2021.

O principal impulsionador serão os mutuários que procuram refinanciar a dívida, de acordo com o Goldman Sachs Group Inc. Cerca de 52 mil milhões de dólares em títulos vencem nos próximos 24 meses, escreveram estrategas como Nathan Fabius num relatório no mês passado.

Aproximadamente metade das emissões virá das empresas. O BofA espera que as vendas de dívida corporativa totalizem US$ 60 bilhões este ano, dos quais quase um quarto virá do Brasil. O banco, no entanto, disse que as vendas deverão desacelerar à medida que o ano avança, dada a possibilidade de taxas mais elevadas para combater a inflação.

A previsão também pressupõe que a estatal Petróleos Mexicanos (um dos maiores mutuários da região e a empresa petrolífera mais endividada do mundo) permanecerá fora do mercado.

“A maioria das empresas antecipou empréstimos porque não sabem o que Trump trará”, disse Omotunde Lawal, chefe de crédito corporativo para mercados emergentes da Barings Investment Services. “Se as taxas permanecerem mais altas sob Trump e com mais volatilidade, então poderemos ver volumes mais baixos.”

Os governos, que tradicionalmente vão primeiro ao mercado, serão forçados a lidar com o impacto da presidência de Trump não só nas taxas globais, mas também no dólar. O dólar teve o seu melhor ano em quase uma década em 2024, e apenas três das 23 moedas emergentes acompanhadas pela Bloomberg terminaram o ano com ligeiros ganhos em relação ao dólar.

Para a América Latina, os riscos políticos também abundam a nível interno. Preocupações crescentes com os défices orçamentais têm atormentado os mercados, do Brasil à Colômbia, enquanto o México aprovou uma revisão abrangente do sistema judicial que alguns, incluindo a Moody’s Ratings, dizem que corre o risco de minar os seus controlos e equilíbrios. Os investidores também estarão atentos às eleições presidenciais no Chile e à votação legislativa na Argentina, o que poderá trazer volatilidade e pesar no sentimento.

“Ainda há dúvidas sobre os mercados emergentes”, disse Miguens, do JPMorgan, “particularmente sobre a América Latina, no que diz respeito aos fundamentos”.

Os investidores acompanharão de perto a divulgação de dados sobre preços ao consumidor em países como Chile, México, Colômbia, Brasil, Tailândia e China.

O banco central do México publicará a ata da sua última reunião; A Bloomberg Economics espera que as autoridades mantenham um tom cauteloso, atenuando as expectativas de uma aceleração do ciclo de flexibilização

Os comerciantes analisarão dados de produção industrial de Türkiye, Índia e México.

A Índia deverá revelar a sua primeira estimativa antecipada do crescimento do PIB para o ano até março de 2025.

