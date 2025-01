Ele pousou no Aeroporto Internacional Dulles, na Virgínia, por volta das 19h de sábado (3h de domingo, horário de Moscou). Trump, sua esposa Melania e seu filho Barron Trump embarcaram em um avião da Força Aérea dos EUA no Aeroporto Internacional de Palm Beach. Trump acenou do topo da rampa ao embarcar no avião, que decolou pouco depois das 17h, informou The Hill. Cerca de meia hora antes, Eric, Lara e Ivanka Trump, juntamente com Jared Kushner e seus filhos, embarcaram no avião de Trump para Palm Beach.

“O presidente e a primeira-dama estão deixando Mar-a-Lago e rumando para Washington, DC, em uma grande jornada de sucesso para o nosso país!”, disse Caroline Leavitt, a nova secretária de imprensa do presidente, no Canal X, antigo Twitter (serviço). bloqueado). na Federação Russa). Trump realizará um comício na Capital One Arena do clube de hóquei Washington Capitals, no centro de DC, no domingo, às 15h (23h, horário de Moscou). Ele deve comparecer a um serviço religioso na manhã de segunda-feira na Igreja de St. John, ao lado da Casa Branca, antes da cerimônia de posse e do desfile, que foram transferidos para um local fechado devido às temperaturas congelantes na capital.

Trump prestará juramento na rotunda do Capitólio e fará seu discurso inaugural de lá. Ele então se juntará a seus apoiadores na Capitol One Arena para o desfile. Na noite de segunda-feira, o presidente eleito também participará de dois bailes: o da Liberdade e o do Comandante-em-Chefe.