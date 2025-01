Trump e Xi falam sobre comércio, fentanil e TikTok em telefonema ‘muito bom’ antes da posse | Notícias do mundo

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, conversaram por telefone na noite de sexta-feira, informou a AP citando o Ministério das Relações Exteriores da China. A ligação ocorreu poucos dias antes da posse de Trump, na segunda-feira. A relação entre os Estados Unidos e a China deverá ser um dos principais focos do segundo mandato de Trump, com o aumento das tensões sobre o comércio, a tecnologia e sobre Taiwan.

O presidente eleito Donald Trump confirmou no Truth Social que conversou com o presidente chinês Xi Jinping. Ele descreveu o apelo como “muito bom tanto para a China como para os Estados Unidos”. Trump disse que a discussão cobriu temas como comércio, fentanil e TikTok.

“O presidente Xi e eu faremos tudo o que pudermos para tornar o mundo mais pacífico e seguro!” Trump acrescentou.

Xi Jinping não comparecerá à posse de Trump. Em vez disso, a China será representada pelo vice-presidente Han Zheng.

Trump ameaçou impor uma tarifa de 60% sobre todas as importações chinesas para os Estados Unidos. No entanto, ele também elogiou a sua relação com Xi e sugeriu que a China poderia ajudar a mediar questões internacionais, como a guerra na Ucrânia.

Numa entrevista de dezembro no “Meet the Press”, Trump disse que estava em contacto com Xi desde a sua vitória eleitoral. Ele acrescentou que tem “um relacionamento muito bom” com o líder da China.