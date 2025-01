Trump e Xi Jinping mantiveram conversas telefônicas

Agência de notícias chinesa Xinhua relatado sobre uma conversa telefônica entre o líder chinês Xi Jinping e o presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

“Na noite de 17 de janeiro, o presidente chinês, Xi Jinping, falou por telefone com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump”, disse a agência num comunicado.

Nenhum detalhe sobre esta conversa foi fornecido ainda.

Donald Trump disse anteriormente que uma série de questões já estavam sendo discutidas com Xi Jinping através de intermediários. Ele expressou esperança de manter boas relações com o líder chinês. Ao mesmo tempo, Trump tem muitas queixas contra a China e não escondeu que gostaria de abordar uma série de questões económicas com Pequim.

Segunda-feira, 20 de janeiro, durante a posse de Donald Trump, a China será representada nos Estados Unidos pelo vice-presidente da República Popular da China, Han Zheng.