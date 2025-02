O presidente Donald Trump concordou em visitar o primeiro -ministro japonês Ishiba para visitar o Japão, informou a Casa Branca. Sobre este assunto Escrita RIA News.

De acordo com o governo de Washington, a visita do chefe dos Estados Unidos à terra do sol nascente poderia ocorrer em um futuro muito próximo.

Os dois líderes teriam confirmado o desejo de fortalecer as relações bilaterais, chamando-as de “pedra angular do mundo” na região indo-pacífica.

Antes, MK disse que a Isiba prometeu investir US $ 1 bilhão na economia americana.