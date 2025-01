O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que apresentaria tarefas sobre a importação de semicondutores, produtos e metais farmacêuticos, relata a Bloomberg 28 de janeiro.

“Em um futuro muito próximo, traremos suas funções sobre lascas de computador, semicondutores e medicamentos farmacêuticos para trazer de volta a produção desses bens necessários para os Estados Unidos”, disse Trump, falando em 27 de janeiro, em frente aos membros do Partido Republicano Em seu resort, brigando em Miami em Miami. Trump também prometeu introduzir deveres em aço, alumínio e cobre.

De acordo com a Bloomberg, Trump ameaçou introduzir tarefas sobre os semicondutores algumas horas após a capitalização de mercado do fabricante NVIDIA Chips ter diminuído em mais de US $ 600 bilhões em comparação com os antecedentes de um novo modelo de inteligência artificial do início chinês de Deepsek.

O presidente dos EUA disse aos republicanos que tinha ouvido falar de Deepsek e considera o avanço da empresa chinesa “bem porque você não precisa gastar tanto dinheiro” (eles gastaram seis milhões de dólares para criar Deepsek, enquanto as empresas americanas investiram bilhões de bilhões de dólares em sua IA).

Trump acredita que a criação da inteligência artificial do depseek deve ser um sinal alarmante para as empresas americanas que devem se concentrar na concorrência “para vencer”. “Desde que temos os maiores cientistas do mundo, até minha liderança chinesa foi informada sobre isso. Eles disseram que você tem os cientistas mais brilhantes do mundo”, disse ele.

Donald Trump acredita que os deveres ajudarão a salvar e expandir a produção de chips avançados nos Estados Unidos. Segundo ele, as empresas que desejam evitar tarefas devem transferir a produção para os Estados Unidos.

A Bloomberg observa que a declaração de Trump sobre os deveres do semicondutor, bens farmacêuticos e metais descrevem o máximo detalhado de sua política sobre os deveres que ele desenvolve a partir do momento de seu cargo. Anteriormente, o presidente dos EUA disse que introduziria deveres de mercadorias do Canadá, México e China até o final da semana, ou o mais recente em 2 de fevereiro, a mais recente.

A inteligência artificial do Depseek é comparável ao desempenho do ChatGPT aberto, mas funciona com chips muito menos produtivos. O relatório Depseeka de 25 a 26 de janeiro está na testa da escada da Apstore.