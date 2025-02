Trump está trabalhando em uma mega-soda com a China

As fontes da publicação perto do presidente indicaram que, apesar de chegar ao acordo com dificuldades significativas, o chefe da Casa Branca está interessado em concluir uma extensa transação com o presidente do PRC XI Jinping, que mais uma simples mudança nas relações comerciais .

A importância de Trump é a transação que inclui investimentos e obrigações significativas da China para comprar mais produtos americanos, apesar do fato de a RPC não poder comprar bens e serviços extras por US $ 200 bilhões nos termos do contrato de 2020. O presidente dos EUA também deseja que o acordo se relacione com questões como a segurança nuclear, que ele espera discutir diretamente com o presidente da Xi Jinping.

Os analistas observam que Trump usou uma estratégia bem conhecida para taxas e ameaças em seu desejo de eliminar uma transação. Então, em 1º de fevereiro, ele introduziu 10 % de tarefas em toda a importação chinesa, que ele chamou de “a primeira salva”. Isso levou a medidas rápidas de retorno da China. No entanto, para chegar a um acordo, você deve superar muitos obstáculos.

O ministro do Comércio Howard Latnik e o ministro das Finanças, Scott Immord, podem levar a negociações com a China. Eles consideram propor garantir o comércio de comércio. Isso inclui investimentos chineses importantes nos Estados Unidos, a compra de culturas americanas, aviões e outros bens e, possivelmente, medidas para eliminar as capacidades de produção excedentes no VRC.

No entanto, alguns funcionários consideram os investimentos chineses nos Estados Unidos uma ameaça à segurança. As autoridades federais e os governos governamentais, bem como o Congresso nos últimos anos, ocuparam uma posição mais rigorosa em relação às compras chinesas de empresas tecnológicas e imóveis nos Estados Unidos.