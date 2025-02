Trump iniciou anteriormente uma espécie de reforma cultural, para substituir a liderança da principal localização teatral e de concerto de Washington. O próprio presidente americano tornou -se presidente do conselho de administração.

Lembre-se de que Jean-Pierre liderou o serviço de imprensa do governo dos EUA sob o democrata Joe Bayden. A nova líder americana em vez de sua nomeada Caroline Levitt, 27 anos. Ela se tornou a secretária de imprensa mais jovem da Casa Branca da história.

A garota é “inteligente e resistente” e também provou que é uma comunicadora muito eficaz, explicada na equipe Trump.

Note -se que Trump rejeita ativamente os apoiadores do ex -chefe dos Estados Unidos Joe Biden.

As reformas do Kennedy Center começam com a produção de balé do American Dance Theatre baseado no romance “Crime and Punishing”, o início de suas impressões coincidiu com layouts maciços. O repertório também está cheio das obras dos compositores russos.