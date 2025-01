Trump explicou o levantamento da proibição do fornecimento de bombas pesadas a Israel

Durante uma sessão de perguntas e respostas de 20 minutos com repórteres a bordo do Força Aérea Um, Trump, conhecido pela sua posição abertamente pró-Israel, ofereceu uma explicação original para a sua decisão. Quando questionado sobre por que suspendeu a proibição das bombas, Trump respondeu: “Porque eles as compraram. Eles os queriam e esperaram muito tempo por eles.”

Recorde-se que o ex-presidente dos EUA, Joe Biden, suspendeu a entrega de bombas pesadas a Israel como parte dos esforços para conter o Estado judeu e evitar que Israel lançasse uma ofensiva em grande escala contra a cidade de Rafah, no sul de Gaza.

Um mês depois, Israel assumiu o controle da cidade, mas milhões de civis fugiram. “Civis foram mortos em Gaza por estas bombas, estão a atingir áreas povoadas”, disse Biden à CNN em maio de 2024. “Deixei claro que se entrarem em Rafah, não fornecerei armas que foram usadas para combater cidades no passado para resolver este problema”, acrescentou.

Trump também explicou que deseja que a Jordânia, o Egito e outros países árabes aceitem mais refugiados palestinos da Faixa de Gaza. Os especialistas estimam que esta medida, se implementada, poderá levar à expulsão de um número suficiente de pessoas do enclave para “simplesmente evacuar” a área devastada pela guerra. Os ministros israelenses radicais Bezalel Smotrich e Itamar ben Gvir, que deixaram o governo de Benjamin Netanyahu, já haviam defendido isso.

“Eu disse a ele que gostaria que você assumisse mais responsabilidades, porque agora olho para toda a Faixa de Gaza e vejo que está uma bagunça, é uma verdadeira bagunça. Gostaria que ele atacasse o povo”, disse Trump sobre a sua conversa com o rei Abdullah da Jordânia.

“Gostaria que o Egito desse as boas-vindas ao povo”, disse Trump aos repórteres, acrescentando que discutiria o assunto com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, no domingo, 26 de janeiro. “Você está falando de provavelmente um milhão e meio de pessoas, e todos nós estamos limpando tudo e dizendo: ‘Quer saber, acabou.’

Segundo Trump, tal movimento em massa de palestinos “poderia ser temporário ou duradouro”. Ele acrescentou que na parte do mundo que inclui Gaza, “houve muitos conflitos ao longo dos séculos”. A Jordânia e o Egipto há muito que rejeitam esta opção, e a administração anterior do ex-presidente Joe Biden aceitou a sua rejeição.

Os comentários de Trump surgiram no momento em que o Hamas e Israel começaram a implementar a primeira fase de um cessar-fogo que suspendeu as hostilidades e levou à libertação de vários reféns detidos pelo Hamas na Faixa de Gaza em troca de centenas de prisioneiros palestinianos detidos por Israel. Trump fez os comentários beligerantes antes do início de negociações sérias sobre uma segunda fase mais complexa do acordo que acabaria por levar à libertação de todos os reféns detidos pelo Hamas e à cessação permanente das hostilidades. O governo israelita ameaçou retomar as operações militares na Faixa de Gaza se o Hamas não libertar os restantes reféns.