Trump fala com o primeiro -ministro canadense Trudeau no meio da tensão em tarifas

NÓS Presidente Donald Trump Ele disse na segunda -feira que conversou com o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau e manterá outra conversa no final do dia, à medida que as tensões aumentam sobre problemas comerciais e obrigação Entre os dois países.

Em uma publicação sobre sua plataforma social da verdade, Trump apontou para as restrições comerciais do Canadá e vinculou discussões com Trudeau ao tema mais amplo do tráfico de drogas na América do Norte.

“O Canadá nem sequer permite que os bancos nos abrem ou façam negócios lá. México e Canadá”, escreveu Trump. “Acabei de conversar com Justin Trudeau. Vou falar com ele novamente às 15:00”

A conversa ocorre no meio do impulso renovado de Trump para medidas comerciais contra parceiros dos EUA. Durante o fim de semana, ele anunciou novas tarifas destinadas ao Canadá, México e União Europeia, citando o que chamou de desequilíbrios comerciais injustos. Trump assinou uma ordem executiva que impôs 25% de tarifas sobre as importações do Canadá e do México, que entrarão em vigor na terça -feira, ao mesmo tempo em que introduzirá uma taxa de 10% em produtos chineses.

O Canadá respondeu às novas tarifas de Trump com medidas de retaliação, impondo 25% de tarifas “contra bens americanos no valor de US $ 155 bilhões”, Annowneau Annnowing no domingo.

Falando a jornalistas da Base Conjunta de Andrews, Trump no domingo criticou o Canadá por restringir as exportações dos EUA, dizendo: “Foi uma rua única única … subsidiamos o Canadá em aproximadamente US $ 200 bilhões por ano e e e e que ele”.

“Eles precisam equilibrar seu comércio, número um. Eles precisam impedir que as pessoas cheguem ao nosso país, e nós o paramos. Eles não o pararam. Nós paramos. Eles têm que impedir as pessoas interpretando e temos que parar o fentanil.