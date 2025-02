Trump falará com Xi enquanto a China anuncia taxas de retaliação | Notícias do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversará com o presidente chinês Xi Jinping, Al Jazeera, informou na terça -feira, citando o principal consultor comercial de Trump, Peter Navarro.

O secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, não forneceu uma linha do tempo específica para o chamado Trump-Xi, mas disse que isso aconteceria “em breve”, conforme relatado por Al Jazeera.

Enquanto isso, a China anunciou tarifas de retaliação sobre produtos americanos em resposta às mais recentes medidas comerciais de Washington. Pequim imporá uma taxa de 15 % às importações de carvão e gás liquefeito (GNL) dos Estados Unidos, após a decisão do governo dos EUA de impor 10 % de tarifas aos produtos chineses, informou a Al Jazeera.

O Ministério das Finanças da China também disse na terça -feira que uma taxa de 10 % seria aplicada às importações dos EUA, incluindo petróleo bruto, máquinas agrícolas, veículos de grande deslocamento e caminhões, conforme relatado pela Al Jazeera.

As novas medidas foram em resposta ao “aumento das tarifas unilaterais” pelos Estados Unidos, disse ele, acrescentando que a decisão de Washington “viola seriamente as regras da Organização Comercial Mundial, não faz nada para resolver seus próprios problemas e interromper Cooperação entre a China e os Estados Unidos.

As tarifas de Pequim, que entrariam em vigor em 10 de fevereiro, foram anunciadas logo depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que faria uma ligação com seu colega chinês, Xi Jinping.

“As taxas de retaliação da China são uma resposta calibrada em vez de uma escalada direta”, disse Julien Chaisse, professor da Universidade de Hong Kong, especializado em direito econômico internacional, Al Jazeera.

“As medidas demonstram a vontade de Pequim de impor custos econômicos a Washington, mantendo a flexibilidade para a negociação. A escolha de uma data de início de 10 de fevereiro parece estratégica. Permite tempo para uma possível discussão entre Trump e Xi que está criando espaço para diplomacia no último minuto antes As medidas entram em vigor.

“Dito isto, muito dependerá da interpretação de Washington dessas medidas. Se os Estados Unidos lhes considerarem uma etapa calibrada que deixa espaço para negociação, isso poderá preparar o palco para discussões em vez de uma subida maior. No entanto, se Trump isso como isso como um Desafio direto, seu governo pode responder com restrições comerciais adicionais.

A China denunciou fortemente a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump de impor tarifas, deixando a porta aberta para conversar para evitar um conflito aprofundado, informou a Al Jazeera no domingo.

Enquanto isso, o presidente do México, Claudia Sheinbaum e o primeiro -ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciaram uma suspensão de 30 dias sobre as tarifas dos EUA depois de chegar a um acordo com Trump, segundo a Al Jazeera.

Os líderes mexicanos e canadenses concordaram em enviar a polícia para suas fronteiras com os Estados Unidos para combater o tráfico de drogas e a migração sem documentos.

Um consultor comercial sênior de Trump disse que o México tem sido “muito cooperativo” nos esforços para tomar medidas energéticas contra o influxo de fentanil nos Estados Unidos, e o Canadá começou a entender que você precisa fazer mais, informou a Al Jazeera.

Navarro disse que os pôsteres mexicanos estavam se expandindo rapidamente no Canadá, o que significava que o Canadá havia se tornado uma fonte líder de pequenos medicamentos sem impostos sob a isenção de mínimo que se revogará se as tarifas entrarem em vigor. O Canadá também teve problemas de visto “grandes” e permitiu que as pessoas na “lista de observação do terrorismo” entrassem nos Estados Unidos, disse Navarro.

Enquanto isso, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse que seu país levará criminosos condenados pelos Estados Unidos por um preço.

Ele disse em uma publicação X: “Oferecemos aos Estados Unidos da América a oportunidade de sair de sua prisão uma taxa.

Os comentários de Bukele chegaram horas depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou a oferta de El Salvador, que foi feita durante sua visita ao país.