Trump fecha o centavo da hortelã, chama isso de ‘muito desperdício!’ | Notícias do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou que o Departamento do Tesouro parasse novos centavos, citando o alto custo de produção.

Trump declarou: “Por muito tempo, os Estados Unidos cunharam centavos que literalmente nos custam mais de 2 centavos. Leia a rede.

Sua administração se concentrou nas medidas de redução de custos, atacando agências governamentais e reduzindo a força de trabalho federal.

“Vamos extrair o desperdício do orçamento de nossa grande nação, mesmo que seja um centavo ao mesmo tempo”, escreveu Trump.

O presidente fez esse anúncio logo após participar da primeira metade do Campeonato do Super Bowl em Nova Orleans. Ele se tornou o primeiro presidente interino a participar do Super Bowl em Nova Orleans.