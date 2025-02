"Trump fez uma rachadura. Se você foi primeiro ministro hoje …": Giuseppe Conte, gravação grotesca na TV ao vivo | Olhar

“Se eu fosse presidente do conselho hoje, dado os bons relacionamentos que tive com Trump, eu o chamaria e diria a ele: você disse uma rachadura, recupere imediatamente”: Giuseppe ConteLíder do movimento de 5 estrelas, disse isso em conexão com David Penzo A O ar que puxa Em LA7, referindo -se à última declaração do presidente dos Estados Unidos, que falou sobre a idéia de mover a população da história em quadrinhos para tomar posse e esse território para fazer a nova Riviera no meio.

É por isso que o ex -primeiro -ministro, que até chamou o magnata “Giuseppi” quando estava em Palazzo Chigi nos últimos anos, dá aulas Giorgia Meloni Sobre como gerenciar situações como esta. “Não é para pensar em deportar uma população inteira de Gaza. – disse Conte -. Os palestinos permanecerão em Gaza e, depois de um ano e meio de extermínio sistemático, devemos garantir um futuro independente”. Finalmente, o ataque ao primeiro -ministro: “Mas Meloni não o faz e não o fará, porque podemos imaginar que, quando ele for para Washington, é apenas tomar Bacetti primeiro de Biden e agora de Trump”.

"Trump disse uma rachadura, se eu fosse primeiro ministro, eu diria": conte o ar que puxa