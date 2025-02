Presidente Donald Trump Ele está impondo tarifas pronunciadas aos principais parceiros de negócios dos EUA.

Washington imporá um imposto de 25 % sobre as importações de Canadá e MéxicoCom uma taxa de 10 % nos recursos energéticos canadenses, até que ambos trabalhem com o EUA sobre tráfico de drogas e imigração. Os ativos da China, disseram a Casa Branca, enfrentariam 10 % de tarifas.