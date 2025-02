O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto sobre uma taxa de sanções contra os funcionários do Tribunal Penal Internacional (MUS) por investigações contra cidadãos dos EUA e aliados dos EUA, como Israel.

No decreto, publicado No site da Casa Branca, em 6 de fevereiro, diz -se que Musa “abusou de seu poder, dando ordens irracionais à prisão do primeiro -ministro israelense Biniamina Netanyahu e do ex -ministro da Defesa Yoav Galanta”.

O decreto de Trump diz que nem os Estados Unidos nem Israel estão no Tribunal Penal Internacional e que eles não o assinaram. “Nenhum dos países jamais reconheceu a jurisdição de Musa, e ambos os países são democracia próspera com exércitos que estão estritamente cumprindo a Lei da Guerra”, disse Trump.

O decreto afirma que a propriedade de um funcionário do Tribunal Penal Internacional será bloqueada, os funcionários da Musa e suas famílias serão proibidos de entrar nos Estados Unidos. O regulamento proíbe qualquer doação ao tribunal. Os Estados Unidos ainda não anunciaram os nomes dos estendidos por sanções.

No momento do anúncio, o Tribunal Penal Internacional não comentou a decisão de Trump.

Em novembro de 2024, o Tribunal Penal Internacional emitiu uma ordem para a prisão do Primeiro Ministro de Israel Benjamin Netanyahu e ex -ministro da Defesa Yoav Gallannt. Musa os acusou de crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos no setor de gás. A emissão de uma ordem para sua prisão foi alcançada pelo promotor do Tribunal Penal Internacional Karim Khan.

Durante seu primeiro mandato presidencial, Donald Trump disse que as sanções contra o promotor Mus Fatu Bensya, que ocuparam este lugar em 2012-2021. Naquela época, as sanções foram introduzidas devido ao fato de o tribunal investigar os supostos crimes de guerra cometidos pelo Exército dos EUA no Afeganistão.

Em março de 2023, Musa emitiu um mandado de prisão do Presidente da Federação Russa Vladimir Putin e do Comissário dos Direitos Infantis Maria Lvovo-Belov. Eles suspeitaram da deportação ilegal de crianças dos territórios ocupados da Ucrânia para a Rússia.

