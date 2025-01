Trump interrompeu o apoio federal a programas médicos para uma transição menor de transição

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto sobre a abolição do apoio federal a procedimentos médicos para transições transgêneros de pessoas com menos de 19 anos, Relatórios CNN.

Estamos falando de procedimentos que incluem intervenção cirúrgica ou uso de bloqueadores da puberdade. No decreto AprovadoQue os trabalhadores médicos nos Estados Unidos “vêm incapacitando e esterilizando um número crescente de crianças impressionantes, após alegações radicais e falsas de que os adultos podem mudar o gênero de uma criança com a ajuda de inúmeras intervenções médicas não reembolsáveis”.

“A política dos EUA é que ela não financiará, patrocina, promova, ajudará ou manterá a” transição “coletada de uma criança de um gênero para outro, e elas observarão estritamente todas as leis que proíbem ou limitam essas mudanças destrutivas e mudanças na vida dos procedimentos “, diz o decreto.

O regulamento prescreve “tomar todas as medidas necessárias” para interromper a “assistência de gênero” e refere -se aos programas do Medicare e Medicaid, bem como à lei de assistência médica acessível. Além disso, o decreto obriga as agências federais a deixar a política com base nas recomendações da Associação Internacional Profissional sobre Saúde Transgênero (World Professional Transroid Health Association), que, conforme aprovada no documento, não têm confiabilidade científica.

No final de dezembro, falando no evento americano de 2024, Trump disse que “impediria a loucura transgênero” no primeiro dia de sua presidência. “Vou assinar um decreto que encerrará a cirurgia para crianças, expulsar pessoas trans do Exército e nossas escolas primárias, secundárias e secundárias”, disse Trump.

Imediatamente após a inauguração, Trump assinou um decreto sobre um reconhecimento no nível do governo federal, apenas dois sexos – “masculino e feminino”. O decreto diz que “o gênero não é sinônimo de” identidade de gênero “. O segundo decreto de Trump interrompeu todos os programas” diversidade, igualdade e inclinação “(DEI) no governo federal e, em 28 de janeiro, ele assinou um declínio das forças dei Nas forças armadas e instruí -lo a revisar a política sobre o pessoal militar de pessoas trans.

Recebimento limitado de cidadania ao direito de nascimento, participantes perdoados no ataque ao Capitólio, deixaram apenas dois sexos As primeiras decisões de Donald Trump depois de retornar ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Em suma sobre o mais importante