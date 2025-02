Trump lançou mais de 300 funcionários do Departamento de Segurança Nuclear

O CEO dos EUA, Donald Trump, divulgou mais de 300 funcionários da Administração Nacional de Segurança Nuclear (NNSA), informa a CNN.

De acordo com as fontes de canais de TV, funcionários que tomaram a decisão de rejeição não sabiam que alguns desses funcionários eram responsáveis ​​pela segurança das armas nucleares dos EUA, incluindo o monitoramento de sua produção. Agora, o Ministério da Energia dos EUA, que está subordinado a essa administração, cancelará o término do contrato.

Oficialmente, o Ministério da Energia confirmou a redução, mas disse que eles afetam “menos de 50 pessoas” e estão preocupados principalmente por cargos administrativos.

Há um total de cerca de 1800 funcionários na Administração Nacional de Segurança Nuclear. Segundo a CNN, a demissão influenciou os funcionários no período do teste, ou trabalhando na agência por menos de um ano ou, no caso de alguns postos, menos de dois anos. Esses funcionários são ainda mais protegidos pela legislação trabalhista.

Teresa Robbins, líder interina da NNSA, de acordo com a CNN, informou informalmente aos funcionários que ela espera devolver a maior parte dos demitidos.

A contração da Administração Nacional de Segurança Nuclear, observa o canal de TV, causou preocupação entre os membros do Congresso. O Grupo Senador, de acordo com a fonte da CNN, se reuniu com o chefe do Ministério da Energia nesta ocasião.

