Trump, Macron concorda em compartilhar os custos de garantir a paz na Ucrânia

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump e seu colega francês Emmanuel Macron concordou na segunda -feira que os custos de garantir a paz em Ucrânia deve ser compartilhado mutuamente pelo NÓS e Europa.

Indo a jornalistas na Casa Branca depois de se encontrar com Macron a portas fechadas por mais de uma hora, Trump disse estar feliz por o presidente francês “concordar comigo em muitas das questões mais importantes”, incluindo principalmente o que é “o direito tempo. “Terminar a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

“Também estou satisfeito por o presidente Macron concordar que o custo e o ônus de garantir que a paz deve ser assumida pelas nações da Europa, não sozinhas nos Estados Unidos, e a Europa deve assumir esse papel central para garantir a segurança a longo prazo da Ucrânia, o que eles querem Fazer, e esse não é um passo muito grande “, disse ele.

“O grande passo é o que acontecerá nas próximas semanas”, acrescentou, provavelmente se referindo a Conversas de paz.

Macron reconheceu que a Europa deve fazer mais “por segurança na Europa, na defesa na Europa e, para compartilhar mais a carga de segurança que seu país levou por tantos anos”.

“A Europa tem olhos muito claros sobre isso. Sabemos o que precisamos fazer como europeus, dadas as ameaças que nos cercam e as responsabilidades que devemos suportar”, acrescentou. “A paz não deve significar uma rendição da Ucrânia. Isso não deve significar um incêndio alto sem garantias. Essa paz deve permitir que a soberania ucraniana e permitir que a Ucrânia negocie com outras partes interessadas sobre os problemas que a afetam”.

Macron disse que ele e Trump discutiram a implantação de tropas européias na Ucrânia para garantir que qualquer possível acordo de paz negociado com a Rússia, mantendo que eles iriam implantar após assinar o acordo.

“Hoje, quando falamos sobre tropas, estamos falando sobre enviá -los depois de negociar uma paz duradoura e, uma vez que temos essa paz sólida e duradoura, faz parte de um acordo assinado pela Ucrânia, assinado pela Rússia e pelo qual nós fornecerá as garantias “, disse ele. “Trabalhamos nos planos. Trabalhamos com nossos militares, não na linha de frente, para não entrar em territórios ocupados, mas como uma amostra de apoio à paz assinada por ambas as partes, e essa é uma paz que iremos preservar”

O presidente francês disse que, durante as discussões com a Rússia, o Kremlin disse que “seria aceitável” que as forças dos EUA se juntem ao esforço de manutenção da paz, qualificando a abertura como uma área de progresso muito importante. Pergunta é se ele contribuirá ou da maneira como os Estados Unidos contribuirão.

Macron disse que “há um bom motivo” para Trump se relacionar diretamente com o presidente russo Vladimir Putin, mas alertou que o líder russo não deve ser confiável, e “essa é a razão pela qual ser forte e ter capacidades dissuasores é a única maneira de ter certeza de “que qualquer possível acordo de paz seja respeitado.

“Eu acredito completamente que há um caminho a seguir. Compartilhamos as mesmas crenças. Sabemos que trabalho deve ser feito e, nas próximas semanas, trabalharemos nisso. Nossas equipes participarão de vários formatos para garantir que tenhamos Essa paz sólida e duradoura com grande força “, acrescentou.

Em relação a um acordo mineral crítico que Trump tentou assinar com a Ucrânia, Macron disse que “será uma boa ocasião para uma primeira reunião muito importante entre os líderes dos EUA e da Ucrânia.

Trump, por sua parte, apontou uma abertura para encerrar a guerra através de um incêndio alto ou um acordo de paz “direto”, descrevendo a guerra como um desastre horrível e sangrento.

“Essa é uma situação muito interessante e horrível, e isso pode evoluir para uma terceira guerra mundial. Não vamos deixar isso acontecer”, disse ele.