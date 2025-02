Trump Migrant ProackDown: Depois do Panamá, a Costa Rica oferece ‘ponte’ para os índios deportados por nós

A nação da América Central Costa Rica anunciou planos de receber os migrantes indianos e a Ásia Central que estão sendo deportados pelo governo de Donald Trump. Os deportados permanecerão em um centro de detenção na Costa Rica até que eles vão ao seu país de origem, anunciaram a administração do país latino -americano.

Enquanto viajava pela América Central e pelo Caribe no início de fevereiro, o Secretário de Estado New York Times relatório.

De acordo com um New York Times Relatório, a Costa Rica disse que seu território “serviria como uma ponte” para o retorno dos migrantes a seus países de origem e que o processo de repatriamento seria “totalmente financiado pelo governo dos Estados Unidos”.

A Costa Rica também disse que a agência da ONU seria responsável pelos cuidados dos migrantes durante sua estadia no país.

Depois de chegar ao aeroporto principal que serve San José, a capital, os deportados serão transportados para um abrigo de migrantes no cantão de corredores, no sul do país, disse a Costa Rica.