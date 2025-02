Trump: Musk não participará de decisões do governo relacionadas ao governo

Presidente Donald Trump Disse na terça -feira que ele não me deixa multimilionário Elon Almizcle Participe de qualquer decisão do governo relacionada ao espaço, quando o presidente foi questionado sobre os possíveis conflitos dos interesses de Musk no meio de seu impulso para reduzir os gastos do governo.

“Então, qualquer coisa a ver com um espaço possivelmente uniforme, não deixaremos Elon participar disso”, disse Trump a jornalistas.

A Casa Branca disse que Musk se desculparia com qualquer conflito de interesses entre seus vários interesses e esforços comerciais para reduzir custos para o governo federal por meio de seu departamento de eficiência do governo.

A Casa Branca disse na segunda -feira que o papel de Musk no governo Trump era como funcionário da Casa Branca e principal consultor do presidente, e que ele não era um funcionário do Doge. A Casa Branca também disse que Musk não tinha autoridade de tomada de decisão.

Doge varreu as agências federais desde que Trump iniciou seu segundo mandato como presidente no mês passado e colocou Musk encarregado de arrancar os gastos desperdiçados como uma revisão dramática do governo que incluiu milhares de cortes de emprego.

“Elon é, para mim, um patriota. Então, você sabe, você pode chamá -lo de funcionário, você pode chamá -lo de consultor”, disse Trump sobre Musk na terça -feira. “Você poderia chamá -lo como quiser, mas ele é um patriota.”