Estou pronto para deixar o post se isso trazer paz à Ucrânia. Ou substitua sua postagem na OTAN. Em 24 de fevereiro, o aniversário da invasão será realizado em Kiev com a participação dos líderes europeus: discutiremos a estratégia para as semanas seguintes e garantias de segurança. Primeiro de tudo, da Europa, mas precisamos de garantias. A opção mais barata é a associação da OTAN. A garantia de segurança pode ser econômica. Com o devido respeito aos Estados Unidos, não reconhecemos US $ 500 bilhões em dívidas ou US $ 100 bilhões. Biden deu apoio à Ucrânia, não dinheiro. Na versão atual do Acordo de Recursos Naturais, está escrito que, para cada ajuda em dólares da Ucrânia dos Estados Unidos, terá que devolver dois, mas não assine as obrigações que cairão para 10 gerações de futuros ucranianos. Se o acordo econômico garante segurança, por que eles não estão no documento? Estamos progredindo nas negociações com os Estados Unidos – não mais condições de cerca de 500 bilhões. Trump não é para sempre, mas precisamos de paz por muitos anos. Queremos ser economicamente um trabalho vencedor que possa ser lucrativo para os negócios americanos e ucranianos e lucrativo para as pessoas. Trump não me ofende por suas palavras – eu ficaria ofendido por ser um ditador. A eleição presidencial na Ucrânia será realizada após o cancelamento da lei marcial. Trump procura completar a fase quente da guerra de 2025 – esse é o seu objetivo. A guerra é impossível de concluir com garantias de segurança para a Ucrânia.

Esta é uma recontagem curta mostrar Vladimir Zelensky em uma conferência de imprensa em Kiev em 2 de fevereiro. Com base na publicação da mídia ucraniana (1,,, 2,,, 3,,, 4,,, 5,,, 6,,, 7,,, 8,,, 9,,, 10). As declarações são reguladas, mas seu significado é completamente preservado.