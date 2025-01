O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou os países do BRICS com 100 % de tarefas por tentar criar uma nova moeda e se desviar de dólares.

Trump disse que os EUA exigiriam “países inimigos” envolvidos no BRICS para não criar uma nova moeda e não apoiarem nenhuma outra moeda para substituir o “poderoso dólar americano”. “Caso contrário, ele enfrentará 100%de tarefas e terá que se despedir de vender a bela economia americana”, escreveu Trump sobre a TruthSocial.

Ele acrescentou que “sem chance” de que Brix “substituísse o dólar americano no comércio internacional ou em qualquer outro lugar” e todos os países que tentarão “cumprimentar suas tarefas e se despedir da América”.

A criação de uma moeda foi discutida na cúpula do BRICS 2023 em Joanesburgo. A tarefa dessa moeda foi participante da discussão chamada simplificação do comércio e financiamento de projetos, bem como a redução do vício em dólares e o euro em orçamentos internacionais.

Em outubro de 2024. Vladimir Putin falou em uma reunião com os líderes da mídia dos países do BRICS de que a questão da criação de uma moeda “ainda não foi considerada, ainda não amadureceu”. Segundo ele, os países estudaram as possibilidades de espalhar o uso de moedas nacionais.

Trump já ameaçou os deveres de criar um tijolo de moeda – em novembro de 2024, depois de vencer a eleição presidencial dos EUA e quase a mesma palavra. “Eles podem ir e encontrar outro peito. Não há como substituir os tijolos um dólar americano na loja internacional” – Ele escreveu Trunfo.

Uma vez que Brix foi a Associação da Maior Economia em Desenvolvimento Putin quer fazer isso contra o Western Club Alexander Baunov (Carnegie Politics) – Para falar em Kazan sobre os tijolos presentes e futuros