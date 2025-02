Trump: o inferno vai sair como o Hamas, os reféns ao meio -dia de 15 de fevereiro

Essas palavras soaram durante sua apresentação para repórteres no Salão Oval na segunda -feira à noite. O presidente dos EUA acrescentou que poderia suspender a ajuda da Jordânia e do Egito se esses países não aceitarem refugiados palestinos de Gaza, escreve Guardian.

As ameaças soaram depois que o Hamas declarou que adiou a liberação de reféns por um período indeterminado como resultado de “violações” de Israel van de Stakt -o acordo de incêndio. Anteriormente, o Ministro da Defesa de Israel levou as forças armadas a um estado de disposição de combate e ordenou que se preparasse para “qualquer cenário de gás”.

A publicação dá as palavras de Trump: “No que me diz respeito, se todos os reféns não forem devolvidos às 12 horas no sábado – acho que é a hora certa – eu diria que tudo foi cancelado, as apostas são feito e deixe ser o inferno estourar.

Guardian acredita que o ultimato Trump pode fazer um arquivo para uma trégua que prevê uma programação estrita para a liberação de reféns israelenses em troca de centenas de prisioneiros palestinos nas prisões israelenses.

Lembre -se de que o Hamas 33 deve liberar reféns israelenses na primeira fase da transação (oito deles já estão mortos). A lista inclui mulheres – civis e militares, crianças, homens doentes e mais velhos. Em resposta, Israel concordou em libertar por volta de 1900 prisioneiros e prisioneiros palestinos.

No momento, os dezesseis israelenses são libertados, todos vivem e o Hamas também libertou cinco cidadãos tailandeses na semana passada.

A segunda fase do acordo prevê o retorno de todos os reféns vivos e a conclusão completa das tropas israelenses do Gaza.