Trump oferece para introduzir tarefas 25 % de carros e medicamentos

O Presidente não indicou se novas taxas serão aplicadas a todos os veículos importados para os Estados Unidos ou têm como objetivo determinados países. As restrições devem começar em 2 de abril.

Segundo especialistas, essa ameaça é uma expansão da política comercial agressiva da administração, que já inclui 25 % de taxas para importações de aço e alumínio que entram em vigor em março. Os maiores países que exportam carros nos EUA são o México, Japão e Canadá.

Segundo o chefe da Casa Branca, as taxas fornecem todo o efeito desejado e algumas das maiores empresas do mundo querem retornar aos Estados Unidos no exterior. Eles têm sua própria planta aqui e nenhuma tarefa é cobrada.

Quanto aos medicamentos, a maior influência das tarefas provavelmente será influenciada pelo Japão e pela Índia. As consequências econômicas não serão claras, embora as taxas possam levar a um aumento nos custos e causar um déficit na fase inicial.

Trump não especificou quando as tarefas foram introduzidas em semicondutores. Esses reembolsos influenciam a empresa de semicondutores de Taiwan, que fornece chips para gigantes como a NVIDIA e a Apple.