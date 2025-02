Washington, 4 de fevereiro de 2025. “Mk em Israel”.

Na véspera da reunião com Benjamin, Nataliagu, ocorreu um evento importante na Casa Branca hoje: o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou vários decretos importantes de executivos que poderiam afetar consideravelmente a política internacional e os assuntos nacionais do país. Entre as principais soluções estão a publicação dos Estados Unidos de várias estruturas das Nações Unidas, apertando as sanções contra o Irã e o início da reforma do sistema educacional.

Saia das estruturas das Nações Unidas: críticas e novas abordagens

Trump anunciou o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e a Agência das Nações Unidas no Oriente Médio para ajudar os refugiados palestinos e a Organização de Trabalho (UNRWA). O presidente também pediu para realizar um exame completo da participação dos Estados Unidos na UNESCO e em outras estruturas das Nações Unidas.

“A ONU tem um grande potencial, mas não atende às expectativas”, disse Trump. Ele observou que a organização demonstra o “viés anti-americano” e distribui injustamente o ônus financeiro, onde os Estados Unidos desproporcionais.

Esse estágio causou uma reação ambígua na comunidade internacional. Muitos especialistas acreditam que a retirada americana das principais organizações das Nações Unidas pode enfraquecer a influência da organização na arena global, em particular em questões de resolução de conflitos e proteção dos direitos humanos.

Sanções contra o Irã: pressão máxima

O presidente também assinou um memorando de segurança nacional que visa apertar as sanções contra o Irã. Novas medidas visam restringir o programa nuclear iraniano e apoiar grupos terroristas no exterior.

“Temos que ser fortes e firmes”, disse Trump. “Mas espero que não tenhamos que usar essas medidas inteiras”. Queremos paz no Oriente Médio e em todo o mundo. »»

Trump expressou sua esperança pela possibilidade de um assentamento pacífico com o Irã, mas enfatizou que Teerã não deveria ter armas nucleares. Ele também alertou que a tentativa do Irã de atacar os líderes americanos levará à “destruição completa” do país.

Conflito de gás e Oriente Médio: nova abordagem

O presidente falou da situação em Gaza, propondo uma decisão radical: o reassentamento dos palestinos a outros países da região, como a Jordânia e o Egito.

“O gás é um lugar que não trabalha há décadas”, disse Trump. “Acredito que os palestinos devem ter uma nova e segura casa nova, onde possam morar no mundo”.

Ele propôs atrair os países do Oriente Médio para o financiamento da construção de novas colônias para os palestinos. No entanto, os líderes do Egito e da Jordânia já declararam que não estavam interessados ​​em tal decisão.

Reforma da educação: descentralização e escolhas escolares

No nível interno, Trump anunciou sua intenção de reformar o sistema educacional, suprimindo gradualmente o Ministério da Educação e transferindo a gerência escolar para o nível estadual.

“Estamos gastando mais no mundo na educação, mas ocupamos o último lugar em qualidade”, disse o presidente. “Quero que os estados gerenciem suas escolas e acredito na escolha da escola”.

Trump nomeou Linda McMahon para o cargo de chefe do Ministério da Educação, tornando -o a tarefa de “se tornar inútil” pela transferência bem -sucedida de poderes para os Estados Unidos.

Crime e prisões: deportação de criminosos

O presidente também discutiu a possibilidade de deportar criminosos perigosos para outros países como uma alternativa à sua manutenção nas prisões americanas.

“Se pudermos enviar essas pessoas para outros países, será muito mais barato e se tornará um excelente fator de banimento”, disse Trump.

Ele observou que vários países já expressaram seu desejo de aceitar criminosos americanos por um valor baixo.

Hoje, os decretos de Trump assinados indicam sua intenção de continuar o curso de fortalecer a segurança nacional, a revisão das obrigações internacionais e a reforma dos sistemas internos. No entanto, muitas dessas iniciativas, em particular em relação à ONU e Gaza, já causam disputas e críticas dentro do país e no exterior.

A questão permanece aberta até que ponto o governo Trump será capaz de implementar esses planos ambiciosos no contexto de aumentar a polarização política e a tensão internacional.

Abraham Fishman, um observador internacional “MK in Israel”, Washington