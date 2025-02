Trump para se encontrar com Israel Netanyahu na Casa Branca

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai se encontrar com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu Na Casa Branca na terça -feira.

Após as conversas, que marcará a primeira reunião de Trump com um líder estrangeiro desde a sua inauguração em 20 de janeiro, Netanyahu deverá celebrar uma conferência de imprensa.

A visita de Netanyahu a Washington, DC, é produzida como uma alta entre Israel e o grupo palestino Hamas Ele continua na faixa de Gaza, onde mais de 47.500 palestinos são mortos desde 7 de outubro de 2023.

Trump disse na segunda -feira que ele Eu não posso garantir do que o cessar-fogo Em Gaza, ele manterá e disse a repórteres no Salão Oval que ele “não tem garantias” de que a trégua permanecerá em vigor.

“Vi pessoas brutalizadas. Ninguém viu algo assim. Não, não tenho garantias de que a paz tenha”, disse ele.

Antes de sua partida no domingo, Netanyahu disse a repórteres que ele teria “uma reunião muito importante” com Trump para discutir “a vitória sobre o Hamas, alcançando a libertação de todos os nossos reféns e lidar com o eixo terrorista iraniano em todos os seus componentes”.

Netanyahu enfrentará uma onda de protestos durante sua estadia nos Estados Unidos.

Os manifestantes pró-palestinos, incluindo os judeus ortodoxos dos EUA, estão planejando uma manifestação contra Netanyahu.