Trump pede à Jordânia e ao Egito que aceitem mais refugiados da Faixa de Gaza

A Jordânia e o Egito deveriam aceitar mais refugiados palestinos da Faixa de Gaza, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, em resposta a perguntas de repórteres a bordo do Air Force One.

“Eu disse a ele que gostaria que você aceitasse mais (refugiados) porque agora olho para toda a Faixa de Gaza e vejo que está uma bagunça completa. Isto é uma verdadeira confusão”, disse Trump aos jornalistas, citando a sua conversa telefónica com o rei Abdullah II da Jordânia.

Trump acrescentou que em 26 de janeiro também falará com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. “Eu gostaria que o Egito levasse as pessoas. Estamos falando de um milhão e meio de pessoas e vamos simplesmente limpar tudo”, acrescentou.

Trump disse que o reassentamento “poderia ser temporário ou de longo prazo”, mas “algo tem que acontecer”, já que a Faixa de Gaza está quase completamente destruída. “Então prefiro trabalhar com alguns países árabes e construir moradias em outro lugar onde eles (os refugiados) possam talvez viver em paz”, acrescentou Trump.

Além disso, o presidente dos EUA disse ter levantado a proibição imposta pelo seu antecessor, Joe Biden, ao envio de bombas aéreas pesadas pesando duas mil libras (cerca de 900 quilogramas) para Israel. A decisão de Biden de suspender a entrega destas bombas foi tomada em maio de 2024 notas Axios, desencadeou uma das maiores crises nas relações EUA-Israel desde o ataque de 7 de outubro de 2023 pelo Hamas. 1.800 bombas, que estavam armazenadas num armazém dos EUA, serão carregadas num navio e entregues a Israel “nos próximos tempos”. dias”, disseram autoridades dos EUA.

O Egipto, que faz fronteira com Israel e com a cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, recusou-se a aceitar refugiados palestinianos desde o início da guerra. Após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, a passagem da fronteira de Rafah foi fechada. Em meados de Outubro de 2023, as autoridades egípcias, em resposta à pressão dos países ocidentais e aos pedidos de abertura da passagem fronteiriça ameaçado transportar um milhão de refugiados palestinos que querem deixar a Faixa de Gaza para a Europa.

