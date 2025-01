Trump pede ao Tribunal que pare o caso do dinheiro secreto antes da sentença

presidente eleito Donald Trump pediu ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos que impedisse um tribunal do estado de Nova Iorque de o condenar pela sua condenação por acusações criminais decorrentes de silenciar dinheiro pago a uma estrela pornô.

A oferta surge depois de um tribunal de recurso de Nova Iorque ter negado a sua tentativa de suspender a sentença marcada para sexta-feira em Nova Iorque Tribunal estadual de Manhattan.

Num documento divulgado quarta-feira, os advogados de Trump pediram ao mais alto tribunal do país que ordene imediatamente a suspensão do caso enquanto ele procura um recurso para resolver questões de imunidade presidencial na sequência de uma decisão anterior. Suprema Corte decisão.

Esse esforço de recurso também poderia chegar ao Supremo Tribunal, ao seu advogados observado. Eles também instaram o tribunal a emitir uma “suspensão administrativa” temporária enquanto considera o pedido de uma pausa mais ampla, segundo o documento.

Trump, que ganhou outro mandato em Casa Branca e assumirá o cargo em 20 de janeiro, foi condenado por um júri de Nova York por encobrir o pagamento de US$ 130 mil feito por seu ex-advogado Michael Cohen à atriz de filmes adultos Stormy Daniels por seu silêncio antes das eleições de 2016 por causa de um encontro sexual que ela diz ter tido.

Trump negou a reunião e quaisquer irregularidades.

Steven Cheung, porta-voz de Trump, disse num comunicado que a sua equipa jurídica pediu ao Supremo Tribunal “para corrigir as ações injustas dos tribunais de Nova Iorque e parar com as sentenças ilegais”.

Um porta-voz do promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, cujo escritório abriu o caso, disse que os promotores responderiam em documentos judiciais.

O caso do silêncio fez de Trump o primeiro presidente dos EUA, em exercício ou ex-presidente, a ser acusado de um crime e também o primeiro a ser condenado.

Desde o veredicto, seus advogados fizeram duas tentativas frustradas de encerrar o caso.

Ao agendar a sentença de Trump para sexta-feira, o juiz Juan Merchán disse na semana passada que não estava disposto a condenar Trump à prisão e provavelmente conceder-lhe-ia a libertação incondicional, o que colocaria um julgamento de culpa no registo de Trump sem nenhuma sanção como custódia, multa, ou liberdade condicional.