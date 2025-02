O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu sua foto de prisão tirada em 2023 ao lado do Gabinete Oval da Casa Branca. Foi anunciado pela Newsweek Magazine.

A publicação observa que esta fotografia é uma das imagens mais escandalosas que “se tornaram um símbolo de desobediência para si e seus apoiadores”.

“Agora está orgulhosamente pendurado no corredor perto do gabinete oval”, diz a publicação.

A revista observa que, pela primeira vez, uma foto do político preso foi recentemente notado durante as negociações de Donald Trump com o primeiro -ministro da Índia Narendra Modi.

Antes, sabia -se que autoridades e diplomatas europeus estão preocupados com o fato de os Estados Unidos “interferirem no processo de resolução da questão ucraniana”. Um dos diplomatas europeus expressou os medos dos pais de que “Donald Trump é um negociador ruim e dará coisas incríveis na Rússia”.