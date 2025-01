Trump planeja ações executivas sobre fronteiras, energia e diversidade

presidente eleito Donald Trump planeja tomar ações executivas sobre segurança de fronteiras, energia e acabar com políticas destinadas a promover a diversidade, a equidade e a inclusão, disse seu novo conselheiro de segurança nacional Mike Waltz ele disse ao programa “Face the Nation” da CBS no domingo.

“Vamos cumprir as promessas de campanha que ele fez ao povo americano “Está em cima da mesa, em termos de fronteira, em termos de energia, em termos de lidar com esse tipo de DEI, você sabe, despertou a cultura que infectou tantas partes do nosso governo federal”, disse Waltz.

Waltz destacou as questões fronteiriças como as mais urgentes e disse eleitores americanos Ele deu a Trump um mandato claro sobre o assunto: “fechar a nossa fronteira, deportar o pior dos piores. Enfrentar os cartéis”.