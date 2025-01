Trump planeja demitir importantes diplomatas do Departamento de Estado

Como relatórios O jornal Washington Post conversou com fontes informadas sobre os planos da administração do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de demitir alguns diplomatas seniores do Departamento de Estado.

Como disseram à publicação três funcionários familiarizados com o assunto, trata-se de dezenas de funcionários do Departamento de Política Externa dos EUA.

“Eles deixarão seus cargos no Departamento de Estado antes da posse, a partir da tarde de segunda-feira, de acordo com as instruções dos assessores do presidente eleito Donald Trump”, disse o comunicado.

Como salientam os jornalistas, estamos a falar, por exemplo, do Subsecretário de Estado para os Assuntos Políticos dos EUA, John Bass, e do Secretário de Estado Adjunto para os Recursos Energéticos, Geoffrey Pyatt.

Anteriormente, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, falando num comício em Washington, anunciou a criação de um “grande escudo antimísseis” para a América.