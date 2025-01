Trump planeja pedidos compatíveis com criptomoedas em seus primeiros dias no poder

O presidente eleito Donald Trump planeja usar seus poderes executivos para reduzir a carga regulatória que as empresas de criptomoeda enfrentam e promover a adoção de ativos digitais em seus primeiros dias no cargo, de acordo com três pessoas informadas sobre o plano.

Espera-se que Trump, que cortejou a criptomoeda durante a campanha eleitoral com promessas de ser um “presidente criptográfico”, assine uma ordem executiva criando um conselho consultivo de criptomoeda, uma ideia que ele apresentou pela primeira vez em julho, disseram duas das fontes. discutir deliberações privadas.

A Bloomberg News informou pela primeira vez na quinta-feira que Trump planejava emitir uma ordem executiva para criar um conselho criptográfico, que ajudaria a aconselhar o governo sobre políticas favoráveis ​​às criptomoedas. Poderia ter até 20 membros, segundo uma das fontes.

Os consultores de Trump também discutiram o uso de uma ordem executiva para instruir a Comissão de Valores Mobiliários a rescindir a orientação contábil de 2022 conhecida como “SAB 121”, o que a tornou muito cara para algumas empresas, especialmente bancos, que detêm criptomoedas em nome de terceiros. . disse o povo.

Espera-se também que Trump ordene o fim da “Operação Choke Point 2.0”, o termo que os executivos das criptomoedas usam para descrever o que dizem ter sido um esforço concertado dos reguladores bancários para expulsar as empresas de criptomoedas do sistema financeiro tradicional, ordenando aos bancos que o façam. negá-los. serviços.

Os reguladores bancários negam que tal esforço exista.

A Reuters não conseguiu determinar se Trump dirigiria as mudanças através de uma ou várias ordens executivas, mas fontes disseram que o objetivo era enviar rapidamente um sinal forte de que a nova administração apoia amplamente a adoção de ativos digitais.

Se implementadas pelos reguladores relevantes, as diretivas políticas esperadas de Trump têm o potencial de impulsionar as criptomoedas para o mainstream, dizem especialistas em regulamentação e criptografia.

Isto contrasta fortemente com os reguladores do presidente Joe Biden que, numa tentativa de proteger os americanos da fraude e do branqueamento de capitais, reprimiram as empresas de criptomoedas, processando as bolsas Coinbase, Binance, Kraken e dezenas de outras num tribunal federal.

Os críticos da indústria de criptografia apontam para a queda dos principais executivos da criptomoeda Sam Bankman-Fried, que foi condenado a 25 anos por fraude, e do fundador da Binance, Changpeng Zhao, que foi brevemente preso por violações de lavagem de dinheiro, como evidência dos perigos da criptografia. a indústria.

Um representante de Trump, que conta com vários defensores da criptomoeda entre seus financiadores e principais escolhas para seu gabinete, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A SEC não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A regulamentação das criptomoedas é apenas uma das várias questões que Trump deverá abordar com ordens executivas nos primeiros dias do seu segundo mandato de quatro anos.

A equipa do novo presidente prometeu dezenas de ordens executivas sobre questões que vão desde a produção de energia à imigração ilegal.