Trump pretende cometer um crime de guerra expulsando os Gazans – Scholar de genocídio

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump declarou a todos que pretendem cometer um crime de guerra Em Gaza, expulsando sua população palestina, de acordo com um excelente estudioso de genocídio.

Os comentários de Trump foram feitos “sem consciência ou compaixão, como se o povo palestino, incluindo centenas de milhares de crianças, não significasse nada para ele”. Maung ZarniUm estudioso reconhecido do genocídio, educador e ativista de direitos humanos, disse a Anadolu.

Trump fez os comentários pela primeira vez durante uma conferência de imprensa com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, que visitou Washington na semana passada, apesar de uma ordem do Tribunal Penal Internacional que busca sua prisão por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Loop.

Desenhando a condenação feroz de líderes mundiais, ativistas de direitos e especialistas jurídicos, Trump dobrou sua controversa proposta, dizendo a jornalistas no domingo que os Estados Unidos permanecem “comprometidos em comprar e possuir Gaza”.

Para Zarni, a ideia de Trump é uma declaração “cometer efetivamente um crime de guerra”.

“Escandalosamente, Trump apresentou sua proposta de deportar toda a população de palestinos em outros países sem ter nenhuma jurisdição soberana sobre eles”, disse ele, descrevendo o absurdo do plano.

Zarni enfatizou que a proposta de Trump não é apenas ilegal, mas também uma continuação das políticas colonialistas históricas enraizadas nas ideologias supremacistas brancas.

Ele criticou o enquadramento de Trump ainda mais pela idéia como um esforço humanitário tão chamado.

“Ele apresentou essa proposta como se estivesse fora de seu coração humanitário”, disse Zarni, chamando -o de uma tentativa cínica de justificar a limpeza étnica.

– Peça uma reunião do Conselho de Segurança de Emergência da ONU

Zarni argumentou que a Declaração de Intenção de Trump em relação a Gaza deveria desencadear uma resposta imediata da comunidade internacional, particularmente do Conselho de Segurança da ONU.

“De acordo com o direito humanitário e criminal internacional, a população não pode ser eliminada sob ocupação”, explicou ele, referindo -se ao fato de que os palestinos estão sob ocupação israelense há quase seis décadas.

Não importa o quão “poderoso e imperial” possa ser os Estados Unidos, ele ainda faz parte do sistema da ONU e está vinculado por leis e acordos internacionais, acrescentou.

“Os Estados Unidos ainda são membros do Conselho de Segurança”, disse Zarni.

“Pelo menos, o Conselho de Segurança deve realizar uma reunião de emergência para discutir por que o chefe de um Estado -Membro, particularmente um Estado -Membro Permanente, declara descaradamente sua intenção de cometer um crime de guerra”.

– A ameaça de Trump e seu ‘gabinete oligárquico’

Zarni também ligou os comentários de Trump a uma mudança mais ampla na política global, alertando sobre os perigos representados pelo crescente autoritarismo e pelo governo oligárquico nos Estados Unidos.

Ele argumentou que o atual clima político nos Estados Unidos, dominado por bilionários como Elon Musk e Mark Zuckerberg, está criando uma sociedade ainda mais perigosa que a antiga União Soviética.

“Isso … Donald Trump completamente louco e criminoso, apoiado por tipos como Elon Musk, (Mark) Zuckerberg e outros, piora os Estados Unidos que a ex -URSS”, disse ele.

Zarni também disse que, embora a URSS “nunca ameaçasse todo o bem -estar do mundo”, Trump e as poderosas forças oligárquicas que o apoiaram representam uma ameaça existencial não apenas para a democracia dos EUA, mas também para a estabilidade global.

“Trump e o gabinete oligárquico que ele reuniu representa a maior ameaça ao povo americano, a democracia americana e no que está preocupado, para pessoas de todo o mundo”, alertou.

“E os palestinos estão sendo um exemplo disso.”

– ‘Colonialismo clássico do homem branco genocida’

O estudioso do genocídio também colocou o plano de Gaza de Trump no contexto histórico mais amplo do imperialismo europeu, recorrendo à era colonial quando as potências européias deslocadas pela força para populações indígenas e recursos saqueados.

“Estamos sendo arrastados mais de 100 anos para o passado”, disse Zarni, enfatizando como as políticas de Trump refletem um ressurgimento da ideologia colonialista.

“Israel tem permissão para se comportar como se o mundo fosse pego no século XIX, onde os homens brancos vieram e saquearam qualquer valor de valor, as populações se moveram, cometeram atrocidades e cuidaram da terra … isso é exatamente o que é precisamente O que Israel tem feito desde a proclamação do estado israelense em 1948 “.

Zarni acrescentou que a recente escalada da agressão israelense, combinada com as declarações de Trump, marca o “renascimento flagrante do supremo supremo supremo supremo que a Impremacia Suprema às custas de milhões de povos palestinos”.

“Este é o colonialismo clássico do homem branco genocida”, disse ele.

“É por isso que muitos de nós, de antigas potências européias, as colônias se identificam com o povo palestino, e faremos tudo ao nosso alcance para defendê -las”.

Segundo Zarni, a declaração de Trump não é um incidente isolado, mas uma continuação da longa história da expansão colonial dos Estados Unidos e da captura de terras.

“Trump declarou que os Estados Unidos querem o controle do Canadá, do Canal do Panamá, da Groenlândia e agora Gaza. Talvez mais tarde, ele reivindicará outros países ou até Marte, Vênus e Júpiter”, acrescentou.

Ele argumentou que essa ideologia expansionista é profundamente integrada à história americana.

“A história dos Estados Unidos é uma história de expansão colonial, de controle da terra, pessoas e populações através da violência desde o início do século XVII”, explicou.

Zarni argumentou que Israel representa a última iteração desse projeto colonial, comparando -o com outros estados coloniais dos colonos.

“Não é simplesmente que Trump pense criminalmente. Da perspectiva dos EUA. E qualquer outra colônia de colonos do mundo, Israel é a última colônia dos colonos brancos supremacia”, disse ele.

Zarni instou as pessoas a ver as declarações de Trump nesse contexto histórico.

“Não precisamos entrar na mente de Trump para entender como ele pensa”, disse o estudioso. “A história dos 300 anos dos Estados Unidos.