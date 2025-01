Trump proíbe o apoio federal ao tratamento de transição de gênero infantil: “… pode sofrer esterilização, complicações pela vida”

A Casa Branca emitiu uma ordem executiva que proíbe o financiamento federal, o apoio ou a promoção de procedimentos médicos para a transição de uma criança, citando preocupações sobre suas conseqüências de longo prazo.

A ordem estabelece que os profissionais médicos estão participando de “mutilação química e cirúrgica” de crianças sob a “declaração radical e falsa de que os adultos podem mudar o sexo de uma criança através de uma série de intervenções médicas irreversíveis”.

A administração descreve esses procedimentos como perigosos, afirmando que as crianças afetadas podem sofrer esterilização permanente e complicações médicas por toda a vida.

De acordo com a ordem, “inúmeras crianças logo se arrependendo de ter sido mutilado e começar a entender a tragédia horrível de que nunca podem conceber seus próprios filhos ou nutrir seus filhos através da amamentação”. Ele estabelece que o governo federal tomará todas as medidas disponíveis para “aplicar rigoramente todas as leis que proíbem ou limitam esses destrutivos e alteradores da vida”.

O pedido fornece definições para termos -chave, indicando que “criança” refere -se a qualquer indivíduo com menos de 19 anos, e “mutilação química e cirúrgica” inclui bloqueadores da puberdade, tratamentos hormonais e cirurgias projetadas para alinhar as características físicas de uma criança com uma identidade de gênero diferente de seu sexo biológico. A ordem também estabelece que essas intervenções às vezes são chamadas de “atenção afirmada por gênero”.

Em um esforço para abordar preocupações sobre o que chama de “ciência lixo”, a ordem critica a orientação da Associação Profissional Mundial para a Saúde Transgênero (WPATH), afirmando que a organização “carece de integridade científica”. Ele instrui as agências federais a encerrar ou alterar todas as políticas baseadas no guia do WPATH, incluindo seus “padrões da versão 8 da atenção”. Além disso, o Secretário de Saúde e Serviços Humanos (HHS) deve publicar uma revisão dentro dos 90 dias que avalia a literatura existente sobre as melhores práticas para crianças que sofrem disforia de gênero, com disforia ou confusão de gênero rápido. O pedido exige que o HHS use todos os métodos disponíveis para melhorar a coleta de dados em relação a menores que procuram procedimentos de transição médica.

A ordem executiva também ordena o fim dos fundos federais para instituições que fornecem procedimentos de transição de gênero. Ele afirma: “O chefe de cada departamento ou agência executiva (agência) que fornece subsídios de pesquisa ou educação a instituições médicas, incluindo escolas médicas e hospitais, deve, de acordo com a lei aplicável e coordenação com o diretor do diretor do diretor do escritório de gerenciamento e orçamento.

É endereçado ao Secretário do HHS para tomar “todas as ações apropriadas para encerrar a mutilação química e cirúrgica das crianças”, que podem envolver a alteração dos regulamentos relacionados ao Medicaid, as condições de participação do Medicare, as avaliações do abuso clínico , as revisões obrigatórias dos medicamentos e o benefício essencial à saúde. requisitos. Além disso, a ordem exige a retirada imediata do HHS em 2 de março de 2022, a orientação intitulada “Aviso e orientação do HHS sobre o cuidado da declaração de gênero, os direitos civis e a privacidade do paciente”. O procurador -geral tem a tarefa de escrever novas orientações que protegem os queixosos que expõem a violação da ordem executiva.

O pedido inclui diretrizes para o Departamento de Defesa em relação ao Tricare, o Programa de Seguro de Saúde do Exército, que abrange quase 2 milhões de pessoas com menos de 18 anos. O Secretário de Defesa tem instruções para “iniciar uma ação de regulamentação ou sub -regulador para excluir produtos químicos e mutilação cirúrgica de crianças da cobertura Tricare e alterar o manual do fornecedor de Tricare para excluir a mutilação química e cirúrgica de crianças”.

Também requer alterações nos programas federais de seguro de saúde dos funcionários. O Escritório de Gerenciamento de Pessoal visa garantir que os Programas Federais de Benefícios para Saúde dos Empregados (FEHB) e os benefícios de saúde do Serviço Postal (PSHB) excluam a cobertura de cirurgias de transgêneros pediátricos e tratamentos hormonais. Além disso, ele afirma que os esforços devem ser feitos para “obter reduções correspondentes apropriadas nos prêmios FeHB e PSHB”.

O Departamento de Justiça (DOJ) também recebe diretrizes para priorizar o pedido relacionado aos procedimentos de transição de gênero. A ordem instrui o procurador -geral a “revisar a aplicação do Departamento de Justiça da Seção 116 do Título 18, Código dos Estados Unidos e priorizar a aplicação de proteções contra a mutilação genital feminina”. Além disso, o Departamento de Justiça tem como objetivo tomar medidas contra “o engano dos consumidores, fraude e violações da lei de alimentos, drogas e cosméticos por qualquer entidade que possa enganar o público nos efeitos colaterais de longo prazo do químico e cirúrgico mutilação.

O procurador -geral também tem instruções para trabalhar com o Congresso para escrever legislação, criando um direito de ação particular para pessoas sujeitas a procedimentos de transição de gênero, como menores. Essa legislação proposta incluiria um estatuto estendido de limitações para permitir que aqueles que sofreram esses tratamentos busquem um recurso legal. Além disso, o Departamento de Justiça tem a tarefa de investigar “práticas abusivas de crianças para os estados do santuário chamados que facilitam a custódia da desapropriação dos pais que apóiam o desenvolvimento saudável de seus próprios filhos”, incluindo a exploração de possíveis aplicações de As aplicações em potencial da Lei de Prevenção de Spranding das Peças.

Para garantir a conformidade, a ordem exige que, em 60 dias, os chefes da agência devam enviar um relatório de progresso combinado ao assistente do Presidente da Política Doméstica. O assistente coordenará reuniões regulares com chefes de agências para revisar os esforços de implementação e estabelecer prazos para ações futuras.