Trump proibiu os atletas transgêneros a se apresentarem nas competições femininas

O presidente dos EUA, Donald Trump, em 5 de fevereiro. Documento publicado No site da Casa Branca.

“A partir de agora, o esporte feminino será apenas para as mulheres. A luta pelo esporte feminino acabou”, disse Trump, falando com apoiadores no salão oriental da Casa Branca (citar Pelo Washington Post).

O decreto do Presidente dos Estados Unidos proíbe pessoas trans para se apresentar em equipes esportivas femininas e inaugurais. Instituições educacionais que permitirão isso será privado de financiamento federal.

A validade do decreto refere -se principalmente à escola, universidade e competições amadoras. Ao mesmo tempo, o governo de Trump espera que o Comitê Olímpico dos EUA e a Associação Nacional de Estudantes da Associação não permitam mais que pessoas trans competam com mulheres, Ele escreve CNN.

Trump também disse que os Estados Unidos rejeitariam vistos com atletas transgêneros.

Após o lugar do presidente, Donald Trump iniciou uma ampla campanha contra pessoas trans. No primeiro dia, ele assinou um decreto segundo o qual apenas dois sexos reconheceriam as autoridades dos EUA – “masculino e feminino”. Na segunda semana de correio, Trump assinou um decreto que previu uma penalidade para os professores que ajudam os alunos a “renovar socialmente”.

Alguns críticos dos atletas transgêneros acreditam que têm uma vantagem injusta nos esportes. No entanto, de acordo com uma revisão da medicina esportiva, publicada em 2017, não há “estudos diretos ou consistentes”, o que prova que as pessoas transgêneros têm uma vantagem nos esportes, Ele escreve CNN.

A transição transgênero é a mesma que a mudança de piso? As pessoas trans vivem menos do que outras? Por que eles não são como feministas? Eles viram perguntas sobre transgêneros – uma nova versão!