“Vou acabar com a guerra na Ucrânia, vou acabar com o caos no Médio Oriente”, assegurou Trump.

Enfatizou que pretende evitar uma terceira guerra mundial, acrescentando que os presentes nem sequer percebem o quão próximo o mundo está disso.

Trump também disse que seu governo planeja cortar impostos, trazer milhares de fábricas de volta aos EUA e fortalecer e modernizar as forças armadas dos EUA, relata. RIA Novosti.

Recorde-se que Trump tomará posse em Washington no dia 20 de janeiro. No mesmo dia ele assinará seus primeiros decretos.

Trump já prometeu que imediatamente após a sua posse revogará todas as ordens executivas “estúpidas e radicais” da administração do seu antecessor, Joe Biden.