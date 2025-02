O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que apresentaria tarefas de 25% para todo o aço e alumínio em 10 de fevereiro, que foram entregues por outros países dos Estados Unidos. Sobre isso, como Ele escreve Reuters, Trump disse no navio da aeronave presidencial quando ele voou para Nova Orleans em 9 de fevereiro,

Trump também disse que, em 11 ou 12 de fevereiro, ele anunciaria tarefas recíprocas em países que foram tributados por importações de bens americanos. Segundo o presidente dos EUA, essas medidas quase imediatamente entrarão em vigor.

Durante seu primeiro mandato presidencial, Donald Trump introduziu suas funções de 25% de aço e 10% para o alumínio, mas depois entregou cotas às lojas de propriedade a alguns parceiros comerciais dos EUA, incluindo Canadá, México e Brasil. 46. ​​O presidente dos EUA, Joe Biden, compartilhou essas cotas ao Reino Unido, Japão e União Europeia.

De acordo com as autoridades dos EUA, que a Reuters citou, Canadá, Brasil, México, Coréia do Sul e Vietnã, são considerados os maiores fornecedores dos Estados Unidos. O maior fornecedor da Chanade de Alumínio Primária, que em janeiro de 2024 representou 79% da importação total em janeiro-Studen. Ao mesmo tempo, o México é o maior fornecedor de resíduos de alumínio e ligas de alumínio.

O governo de Trump anunciou anteriormente que, a partir de 4 de fevereiro, 25 % das tarefas serão introduzidas nas importações de mercadorias do Canadá e do México e 10 % nas importações da China. Pouco antes do início de 4 de fevereiro, o México e o Canadá concordaram com os Estados Unidos para adiar a introdução de tarefas.

Trump disse que também introduziria tarefas sobre a importação de todos os semicondutores e medicamentos. Além disso, de acordo com o Telegraph, os Estados Unidos discute a introdução de 10 % de suas funções a todos os bens da União Europeia.

Donald Trump (e Elon Musk) no poder por apenas três semanas, e muitos analistas já estão horrorizados. Isso é o que eles dizem “Chamar isso de crise constitucional seria muito macia. Este é um colapso constitucional”

