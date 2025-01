Trump quer mudar o nome do Golfo do México e propõe planos ousados ​​para o Canadá | Notícias do mundo

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, anunciou na terça-feira sua intenção de mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Ele afirmou que a mudança é “apropriada”. Antes da sua tomada de posse, em 20 de janeiro, Trump descreveu a mudança de nome do Golfo do México como “apropriada”. Ele enfatizou a necessidade de o México controlar a migração para os Estados Unidos e reiterou a sua posição de impor tarifas rigorosas ao México e ao Canadá.

Em entrevista coletiva em Mar-a-Lago, Flórida, ele disse: “Vamos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, que tem um lindo anel que cobre muito território. O Golfo da América. Que nome lindo!

Trump descreveu a decisão, acrescentando: “E é apropriada. “É apropriado.” Ele não especificou um cronograma para a mudança.

Uma legisladora republicana da Geórgia apoiou a proposta e disse que em breve apresentaria legislação no Congresso para formalizá-la.

“O segundo mandato do presidente Trump teve um ótimo começo. “Apresentarei legislação o mais rápido possível para mudar oficialmente o nome do Golfo do México para o seu nome próprio: Golfo da América!” disse a congressista Marjorie Taylor Green em X.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, intensificou a sua retórica sobre imigração e comércio, descrevendo o México como “realmente em apuros”. Chamou-o de “um lugar muito perigoso” e acrescentou: “O México tem de parar de permitir que milhões de pessoas entrem no nosso país. Eles podem detê-los. E vamos impor tarifas muito sérias ao México e ao Canadá, porque o Canadá também passa pelo Canadá.”

A 51ª proposta de estado de Donald Trump ao Canadá

Trump também sugeriu a possibilidade de redesenhar as fronteiras, dizendo: “(Vou usar) a força económica porque o Canadá e os Estados Unidos, isso seria realmente um grande negócio. Se nos livrarmos dessa linha traçada artificialmente e vermos como ela se parece, também seria muito melhor para a segurança nacional. Não se esqueça, basicamente protegemos o Canadá.”

Nas últimas semanas, Trump sugeriu incorporar o Canadá aos Estados Unidos como o 51º estado e zombou frequentemente do primeiro-ministro Justin Trudeau como “o governador do Canadá”. A sua última proposta de renomear o Golfo do México como Golfo da América alinha-se com a sua posição linha-dura em relação à imigração, que ele diz ser uma grande ameaça à segurança dos EUA.

Enquanto isso, um dia depois de renunciar ao cargo de primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau respondeu fortemente nas redes sociais às especulações sobre a adesão do Canadá aos Estados Unidos.

“Não há a menor possibilidade de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos”, postou Trudeau no X.

Ele acrescentou: “Os trabalhadores e as comunidades dos nossos dois países beneficiam por serem os maiores parceiros comerciais e de segurança um do outro”.

(Com contribuições da agência)