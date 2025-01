Trump quer toda a Faixa de Gaza limpa; Presidente dos EUA pede à Jordânia e ao Egito que recebam palestinos deslocados | Notícias do mundo

Notícias Israel-Hamas: Dias depois de Israel e o Hamas terem alcançado um acordo de cessar-fogo e os palestinos deslocados começarem a retornar às suas casas destruídas, o presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu agora uma “limpeza” da Faixa de Gaza. Trump também expressou a ideia de transferir os palestinos da faixa para alguns países vizinhos. Gaza está reduzida a escombros após a intensa guerra entre Israel e o Hamas e levará anos para ser reconstruída.

Trump disse que conversou com o rei da Jordânia sobre a possibilidade de construir moradias e transferir mais de um milhão de palestinos de Gaza para países vizinhos. “Eu disse a ele que adoraria que você falasse mais, porque estou olhando para toda a Faixa de Gaza neste momento e é um desastre, é um verdadeiro desastre”, disse Trump a bordo do Air Force One, citado pela CNN.

A agência de notícias estatal da Jordânia, Petra, informou sobre a ligação com Trump, mas não mencionou a realocação dos palestinos. O reino já acolhe mais de 2,39 milhões de refugiados palestinos registados, segundo a ONU.

Trump disse que gostaria de ver tanto a Jordânia quanto o Egito, que faz fronteira com Gaza, receberem pessoas, e que também falaria com o presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, sobre o assunto no domingo. “Estamos falando de um milhão e meio de pessoas, e acabamos de limpar tudo isso”, disse Trump, citado pela CNN, acrescentando que houve conflitos de séculos na região.

Ele continuou: “Não sei, algo tem que acontecer, mas neste momento é literalmente um local de demolição. Quase tudo está demolido e pessoas estão morrendo lá, então prefiro me envolver com algumas nações árabes e construir moradias. em um lugar diferente.” onde acho que talvez eles pudessem viver em paz, para variar.”

Em particular, os ataques aéreos israelitas danificaram ou destruíram cerca de 60 por cento dos edifícios, incluindo escolas e hospitais, e cerca de 92 por cento das casas, segundo a ONU. Cerca de 90 por cento dos habitantes de Gaza foram deslocados e muitos residentes foram forçados a mudar-se repetidamente, alguns mais de dez vezes.