Trump quer trocar o Golfo do México pelo Golfo da América

NÓS presidente eleito Donald Trump disse terça-feira que quer mudar o nome do golfo do méxico na direção “golfo da américa“.

“Vamos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América”, disse Trump aos jornalistas no estado da Florida, um dia depois de o Congresso ter certificado os resultados das eleições de 2024.

“Que nome lindo. E é apropriado. É apropriado. E o México tem que parar de permitir que milhões de pessoas venham para o nosso país.”

Trump disse que o México está “realmente em apuros, muitos problemas, um lugar muito perigoso”.

Ele também prometeu impor tarifas “muito sérias” ao México e ao Canadá.