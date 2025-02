Trump repete a promessa de assumir o controle de Gaza mesmo quando a pressão é montada para renovar o fogo alto | Notícias do mundo

Mughraqa (Strip Gaza): Novos detalhes e crescente choque sobre os reféns demacracados renovaram a pressão no domingo sobre o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu para estender um frágil alto fogo de Gaza além da primeira fase, mesmo quando o presidente dos Estados Unidos dos Estados Unidos , Donald Trump, repetiu seu compromisso de que os Estados Unidos assumiriam o controle do controle do enclave palestino.

Conversas sobre a segunda fase, destinadas a ver mais reféns lançados e uma retirada completa de Gaza israelense, teve que iniciar o último compromisso com a trégua.

Netanyahu enviou uma delegação ao Catar, um mediador importante, mas incluiu funcionários de baixo nível, o que causou especulações de que ele não levará a avançar. Espera -se que Netanyahu, que voltou após uma visita dos Estados Unidos para se encontrar com Trump, convoca os ministros do Gabinete de Segurança na terça -feira.

Falando no domingo, Trump repetiu sua promessa de assumir o controle da faixa de Gaza.

“Estou comprometido em comprar e possuir Gaza. Quanto a nós, reconstruindo, podemos entregá -lo a outros estados do Oriente Médio para construir seções dele. Outras pessoas podem fazer isso através de nossos auspícios. Mas estamos comprometidos em possuir, levá -lo e garantir que o Hamas não volte. Não há nada para voltar. O local é um site de demolição. O resto será demolido, “jornalistas a bordo da Força Aérea One disseram a jornalistas enquanto viajavam para o Super Bowl.

Trump disse que as nações árabes aceitariam receber os palestinos depois de conversar com ele e insistir que os palestinos deixariam Gaza se tivessem uma opção.

“Eles não querem voltar para Gaza. Se pudéssemos dar a eles um lar em uma área mais segura, a única razão pela qual eles estão falando em retornar a Gaza é que eles não têm uma alternativa. Quando eles têm uma alternativa, eles não querem retornar a Gaza.

“Vi os reféns voltarem hoje e pareciam sobreviventes do Holocausto. Eles estavam em condições horríveis. Eles foram emaciados. Parecia que muitos anos atrás, sobreviventes do Holocausto, e eu não sei quanto mais podemos levar isso ”, disse ele.

Israel expressou sua abertura à idéia de redefinir a população de Gaza: “Uma visão revolucionária e criativa”, disse Netanyahu ao seu gabinete no domingo, enquanto o Hamas, os palestinos e grande parte do mundo o rejeitaram.

O Egito disse que organizará uma cúpula árabe de emergência em 27 de fevereiro para discutir os “novos e perigosos desenvolvimentos”.

A proposta de Trump tem obstáculos morais, legais e práticos. Pode ter sido proposto como uma tática de negociação para pressionar o Hamas ou uma aposta de abertura nas discussões destinadas a garantir um acordo de normalização entre Israel e a Arábia Saudita.

A Arábia Saudita condenou o recente comentário de Netanyahu de que os palestinos poderiam criar seu status lá, dizendo que isso se destinava a ser submetido. O Catar descreveu o comentário de Netanyahu como “provocativo” e uma violação descarada do direito internacional.