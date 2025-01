Trump revoga as autorizações de segurança de 51 ex-funcionários de inteligência

Muitos destes indivíduos estão reformados há muito tempo e já não têm uma licença ativa, o que significa que esta mudança pode ter um impacto prático limitado nas suas carreiras. No entanto, a CNN observa que a ordem sugere que Trump planeia agir de forma decisiva e punir os especialistas em segurança nacional e inteligência que considera seus inimigos. “Eles precisam ser responsabilizados pelo que fizeram”, disse Trump sobre os 51 ex-funcionários que assinaram a carta num comício de campanha em junho.

A carta foi assinada por vários ex-altos funcionários das administrações Obama e Bush, incluindo o ex-diretor de Inteligência Nacional Jim Clapper, o ex-diretor da CIA John Brennan e os ex-diretores interinos da CIA John McLaughlin e Michael Morell. Nos quatro anos desde que a carta foi escrita, os seus autores tornaram-se um alvo preferencial para legisladores republicanos e apoiantes de Trump. Os legisladores republicanos no Capitólio fizeram da proveniência da carta uma questão fundamental, apelando a alguns signatários para testemunharem a portas fechadas e publicando vários relatórios sobre o assunto.

Enquanto isso

Brian Driscoll, agente especial sênior responsável, foi nomeado diretor interino do FBI. O procurador-geral interino, James McHenry, também nomeou Robert Kissane, agente especial encarregado do contraterrorismo em Nova York, como vice-diretor interino do FBI. Driscoll e Kissane liderarão a agência interinamente após a renúncia do diretor do FBI, Christopher Wray, e a subsequente aposentadoria, na segunda-feira, do vice-diretor do FBI, Paul Abbate. O presidente Donald Trump nomeou Cash Patel como diretor do FBI, mas ele ainda precisa ser confirmado pelos senadores.