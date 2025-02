O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a Rússia tem vantagens em negociações com a Ucrânia sobre o final da guerra, relata a AFP em 20 de fevereiro.

“Acho que os russos querem que a guerra termine … mas acho que eles têm ingressos para Trump porque pegam muitos territórios, então eles têm ingressos para Trump”, disse Trump a repórteres.

Após as negociações russas-americanas realizadas em 18 de fevereiro na Arábia Saudita, Donald Trump criticou acentuadamente o presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky. Trump, não dando provas, disse que Zelensky teve um grau baixo de aprovação na Ucrânia e pediu uma nova eleição presidencial. “O ditador sem escolha, Zelensky é melhor apressado, caso contrário eles não terão o país restante”, disse Trump.

Vladimir Zelensky no início de fevereiro, ele rejeitou uma oferta mineral americana. Trump disse que queria obter um metal raro da Ucrânia por US $ 500 bilhões em troca da assistência dos EUA. De acordo com Zelensky, foi solicitado aos Estados Unidos que forneçam acesso a metade de todo o metal raro de terra na Ucrânia, então ele recusou. Em 19 de fevereiro, Trump disse que pretendia voltar ao contrato de trabalho “, ou não será muito divertido”, escreve Tass.