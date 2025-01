O presidente Donald Trump se recusou a discutir suas possíveis interações com os líderes da Rússia e da China – Vladimir Putin e Xi Jinping. Durante a comunicação com jornalistas da Casa Branca na quinta -feira, ele observou que as coisas com os dois países estão indo bem.

Quando Trump foi questionado sobre o último contato com Putin e se Xi Jinping respondeu ao seu pedido para ajudar a resolver a crise na fronteira americana, ele respondeu: “Não vou comentar um ou outro. . Ele escreve sobre isso Xícara.

No início do mesmo dia, Trump disse que não havia discutido um acidente de avião com Washington com o chefe russo, mas sugeriu a presença de contato em outro problema.

O presidente americano também falou de contatos com os russos de Moscou que morreram no céu acima de Washington. Ele disse que os Estados Unidos já estavam em contato com a Rússia para a transferência dos restos mortos.