Trump será empossado para seu segundo mandato prometendo mudanças radicais

Donald Trump tomou posse para um segundo mandato histórico como presidente na segunda-feira, prometendo uma série de ordens imediatas sobre a imigração e as guerras culturais dos Estados Unidos enquanto encerra seu extraordinário retorno.

Com uma mão levantada no ar e a outra sobre uma Bíblia que sua mãe lhe deu, o 47º presidente dos Estados Unidos prestou solenemente o juramento de posse sob a enorme rotunda do Capitólio dos Estados Unidos.

O republicano Trump e o presidente democrata cessante, Joe Biden, já tinham viajado juntos numa carreata até ao Capitólio, onde a cerimónia foi realizada num local fechado, e com uma multidão muito menor, pela primeira vez em décadas devido ao tempo gelado.

Anteriormente, eles e seus cônjuges se reuniram para um chá tradicional na Casa Branca.

“Bem-vindo ao lar”, disse Biden a Trump enquanto ele e a primeira-dama Jill Biden cumprimentavam seus sucessores na porta da frente da residência presidencial.

Trump, de 78 anos, era um estranho político na sua primeira tomada de posse em 2017 como 45.º presidente, mas desta vez está rodeado pelos ricos e poderosos da América.

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, o chefe da Meta, Mark Zuckerberg, o chefe da Amazon, Jeff Bezos, e o CEO do Google, Sundar Pichai, ocuparam lugares privilegiados no Capitólio, ao lado de familiares e membros do gabinete de Trump.

Musk, que financiou a campanha eleitoral de Trump com 250 milhões de dólares e promove políticas de extrema direita na rede social X, liderará uma iniciativa de corte de custos na nova administração.

Embora Trump tenha se recusado a comparecer à posse de Biden em 2021, após alegar falsamente fraude eleitoral por parte do democrata, desta vez Biden quis restaurar o senso de tradição.

Biden juntou-se aos ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton no Capitólio. As ex-primeiras-damas Hillary Clinton e Laura Bush estiveram presentes, mas a ex-primeira-dama Michelle Obama manteve-se deliberadamente ausente.

– ‘Declínio Americano’ –

Excepcionalmente numa tomada de posse para a qual normalmente não são convidados líderes estrangeiros, o presidente de extrema-direita da Argentina, Javier Milei, esteve presente, juntamente com a primeira-ministra de extrema-direita de Itália, Giorgia Meloni.

O frio intenso forçou a posse de Trump a acontecer em ambientes fechados pela primeira vez desde a de Ronald Reagan em 1985, evitando as habituais multidões ao longo do National Mall.

Por trás da pompa e da cerimónia, o multimilionário está a promover a sua agenda nacionalista de direita com uma enxurrada de cerca de 100 ordens executivas que desfazem o legado de Biden.

Trump declarará uma emergência nacional na fronteira com o México, dará aos militares dos EUA um papel fundamental na fronteira e acabará com a cidadania por nascimento, enquanto procura reprimir os imigrantes indocumentados, disse um funcionário da sua próxima administração.

Trump prometeu iniciar deportações imediatas de imigrantes indocumentados.

Ele também assinará uma ordem para que o governo dos EUA reconheça apenas dois sexos biológicos e procure eliminar os programas de diversidade do governo federal quando assumir o cargo.

O anúncio das políticas linha-dura ocorreu um dia depois de Trump ter prometido um “novo dia” e o fim de “quatro anos de declínio americano”.

“Agirei com velocidade e força históricas e resolverei todas as crises que o nosso país enfrenta”, disse Trump num comício na véspera da inauguração, onde dançou com a banda Village People.

– ‘Extático’ –

Apesar de prometer uma nova “era de ouro”, o populista Trump também fez campanha com representações muitas vezes apocalípticas do país na sua vitoriosa campanha eleitoral contra a vice-presidente democrata Kamala Harris, em Novembro.

Na madrugada de segunda-feira, o National Mall, onde originalmente aconteceria a inauguração, estava praticamente vazio, exceto pela família Fairchild, que viajou de Michigan para prestar homenagem a Trump.

“Extasiada”, disse vovó Barb, quando questionada sobre como eles se sentiam, acrescentando que achava que a mudança para dentro foi feita “para proteger nosso presidente”.

Faltando alguns minutos para o fim de sua presidência, Biden concedeu perdões preventivos extraordinários a seus irmãos e irmãs para protegê-los de “investigações infundadas e com motivação política”.

Ele também perdoou o ex-conselheiro da Covid-19 Anthony Fauci, o general aposentado Mark Milley e membros de um comitê da Câmara dos Representantes dos EUA que investigava o violento ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 por parte dos apoiadores de Trump.

Biden disse que também restabeleceu a tradição de deixar uma carta ao seu sucessor, embora tenha afirmado que o conteúdo era entre ele e Trump.

Trump fará história ao substituir Biden como o presidente mais velho a tomar posse. Ele também é apenas o segundo presidente na história dos EUA a retornar ao poder após sofrer impeachment, depois de Grover Cleveland em 1893.

Outra novidade é o registo criminal de Trump, relacionado com o pagamento de dinheiro a uma estrela pornográfica para a manter em silêncio durante a sua primeira campanha presidencial, e uma série de investigações criminais muito mais graves que foram abandonadas quando ele ganhou as eleições em novembro.

Para o resto do mundo, o regresso de Trump significa esperar o inesperado.

Da promessa de tarifas abrangentes à ameaça territorial da Gronelândia e do Panamá, ao questionamento da ajuda dos EUA à Ucrânia, Trump parece determinado a abalar mais uma vez a ordem global.

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou Trump antes da posse e disse na segunda-feira que estava aberto a negociações sobre o conflito na Ucrânia, acrescentando que esperava que qualquer acordo garantisse uma “paz duradoura”.